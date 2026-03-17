말레이 사피섬서 한국인 여성 구조

"누구라도 나처럼 했을 것"

말레이시아에서 스노클링 중 물에 빠진 한국인 여성을 중국인 관광객들이 구조했다. 중화왕 AD 원본보기 아이콘

말레이시아에서 익사 위기에 놓은 한국인을 중국인 관광객들이 구조했다는 훈훈한 사연이 전해졌다.

17일 중화왕, 양쯔만보 등 현지 매체를 종합하면 지난 9일(현지시간) 말레이시아 사바주 코타키나발루 사피섬에서 중국인 관광객 4명이 물에 빠진 한국인 여성을 구조했다.

사고 당시 중국인 여성 멍씨는 동료들과 스노클링을 하던 중 "살려주세요"라고 외치는 소리를 들었다. 주위를 살피니 구명조끼를 착용하지 않은 한국인 여성이 파도에 휩쓸려 깊은 수심으로 떠밀려가며 빠르게 가라앉고 있었다. 여성은 이미 탈진한 상태였다.

이를 본 멍씨와 동료는 재빨리 물속으로 손을 뻗어 여성의 허리를 잡고 끌어올리려 했다. 하지만 거센 파도가 몰아치면서 여성의 몸이 계속 가라앉았고, 구조에 나선 두 사람 역시 여러 차례 바닷물을 들이마시며 점점 기력을 잃어갔다.

멍씨는 "한참을 끌어당기다 보니 우리 둘 다 거의 탈진했다"며 "바다에서 손을 들어 도움을 요청할 수밖에 없었다. 여성에게 끌려가면서 바닷물을 마셨고, 계속 '위험해'라고 외치는 소리도 들렸다"고 당시 상황을 전했다.

이후 동료 남성 2명이 추가로 도착해 구조대원들과 함께 여성을 배 위로 끌어올릴 수 있었다. 이미 기력이 소진된 멍씨는 자신보다 먼저 여성을 육지로 데려갈 것을 권고했고, 멍씨는 "구명조끼를 입고 있어 천천히 떠서 갈 수 있을 것이라고 생각했다"고 회상했다.

이어 "스노클링이 처음이었고 수영도 잘 못 해 매우 무서웠다"면서도 "소중한 생명이었기에 누구든 도왔을 거라고 생각했다"고 말했다. 그는 해안에 도착한 뒤 여성이 한국어로 말하는 것을 듣고, 그제서야 한국인이라는 사실을 알게 됐다고 한다.

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멍씨는 이후 관광 가이드를 통해 여성이 무사히 회복했다는 소식을 전해 들은 것으로 전해졌다. 멍씨는 "해외여행 중 외국인 친구를 도울 수 있어서 기뻤다"며 "이번 경험을 통해 여성이 중국 사람들의 따뜻함과 친절함을 기억할 수 있기를 바란다"고 덧붙였다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



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