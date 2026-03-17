이스라엘 국방 "이란 안보수장 라리자니 사망"
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이란의 안보수장 격인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장이 이스라엘군의 표적 공습에 사망했다고 이스라엘 카츠 이스라엘 국방부 장관이 17일(현지시간) 밝혔다.
이란 최고지도자 고문 겸 최고국가안보회의 사무총장인 알리 라리자니 [이미지출처=연합뉴스 로이터]
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카츠 장관은 이날 "이스라엘군 공습으로 라리자니가 제거됐다"고 말했다. 앞서 현지 언론은 이스라엘군이 라리자니를 겨냥한 표적 공습을 단행했다고 보도한 바 있다.
에얄 자미르 이스라엘군 참모총장도 이날 오전 전황 평가 회의에서 "지난밤 작전을 통해 이번 전쟁의 성과와 이스라엘군의 임무에 영향을 미칠 수 있는 중대한 제거 실적이 기록됐다"고 했다.
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이란 당국은 아직 라리자니 사망 여부에 대해 밝히지 않은 상태다.
변선진 기자 sj@asiae.co.kr
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