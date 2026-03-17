17일, 전장 대비 0.35% 하락

1g당 23만 9550원으로 마감

미국·이스라엘과 이란과의 전쟁으로 한때 급등했던 국내 금 시세가 전쟁 이전 수준으로 내려갔다.

17일 한국거래소에 따르면 이날 KRX금시장의 국내 금 시세는 전장 대비 0.35% 하락한 1g당 23만 9550원으로 마감했다. 1g당 24만 350원으로 개장한 이 날 금 시장은 한때 1g당 23만 8570원까지 밀렸다가 일부 회복하는 흐름을 보였다.

서울 종로구 삼성금거래소에서 골드바를 정리하는 직원. (해당 사진은 기사와 직접적인 관련이 없습니다) 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국과 이스라엘의 선제공격으로 이란과의 전쟁이 시작되면서 국내 금 시세는 한때 치솟았다.

중동발 위기 발발 이전인 지난달 27일 1g당 23만9570원 수준이었으나, 전쟁 반영 첫날인 이달 3일에는 장중 한때 25만2530원까지 올랐던 것이다.

이후에도 국내 금 가격은 꾸준히 1g당 24만원대 초중반을 유지했으나, 지난 13일 이후 3거래일 연속 하락세를 보였다.

국제 금 시세는 이보다 더 큰 하락률을 보인다.

한국거래소가 집계한 자료를 보면 지난달 27일 온스당 5193.39달러였던 국제 금 시세는 이달 3일 장 중 한때 5380.11달러까지 치솟기도 했으나, 현재는 온스당 5011.95달러로 전쟁 이전보다 오히려 3.49%가량 내렸다.

국내 금값은 원·달러 환율이 상승하면서 국제 시세에 비해 변동폭이 상대적으로 크지 않았던 것으로 보인다.

급등한 국제 유가가 전 세계적 물가 상승을 유발하면서 미국 연방준비제도(Fed) 등 주요국 중앙은행들이 금리 인하에 소극적 태도를 보일 것이란 우려가 금 시세에 영향을 준 것으로 분석된다.

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한편, 이란이 최근 중국과 인도, 튀르키예, 파키스탄, 그리스 등 국가 선박의 호르무즈 해협 통항을 막지 않은 것으로 알려지면서 금융시장에선 최악의 시나리오는 피할 수 있을 것이란 기대감이 형성되고 있다.

김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



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