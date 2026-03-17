공천신청 한 吳 "지도부 잘못된 길로…혁신선대위 관철"
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장동혁 지도부 "당 잘못된 길로 이끌어" 비판
이정현 "반가운 결단…서울도 준비됐다"
오세훈 서울시장이 17일 두 차례 보류했던 국민의힘 서울시장 후보 공천 신청에 나섰다. 다만 오 시장이 당 지도부를 강하게 비판하면서 '혁신 선거대책위원회' 구성을 관철하겠다고 한 만큼 경선 과정에서도 당내 노선 갈등은 계속될 것으로 보인다.
오세훈 서울시장이 17일 서울시청 브리핑룸에서 6.3 지방선거 공천 신청과 관련해 입장을 밝히고 있다. 2026.3.17 강진형 기자
이정현 국민의힘 공천관리위원장은 이날 오후 오 시장의 공천 신청 의사와 관련해 "매우 반갑고 환영할 결단이다. 서울의 미래를 책임질 오 시장의 고민과 책임감이 담긴 선택"이라면서 "이제 서울도 준비됐다"라고 밝혔다. 최보윤 수석대변인도 이날 기자들과 만나 "오 시장의 후보 등록을 환영한다"면서 "앞으로 경선에 임하면서 국민의힘이 선거에서 승리할 수 있도록 힘을 모아주시길 부탁드린다"고 했다.
오 시장은 앞서 두 차례의 공천 신청 기간 혁신 선대위 구성, 윤어게인 성향 당내 인사에 대한 인사 조처 등을 요구하며 이를 보류한 바 있다. 장동혁 대표를 비롯한 지도부는 이에 당 윤리위원회에 현재 제소된 징계 건에 대한 논의 중단을 요구하는 한편, 인적 쇄신의 대상으로 지목된 박민영 미디어대변인 등에 대한 연임안을 상정하지 않는 등 일부 유화적 제스처를 취하기도 했다.
그러나 오 시장이 요구한 핵심 사안인 혁신 선대위에 대해선 가시적 조치는 없었다. 장 대표 등 지도부는 사실상 현 지도부의 '2선 후퇴'를 의미하는 혁신 선대위 구성을 수용할 수 없다는 입장이다. 오 시장 측은 김종인 전 비상대책위원장 등 절윤 노선을 상징할 수 있는 인물, 선거전을 이끌 역량 있는 인물을 간판으로 선거를 치러야 승산이 있다고 보고 있다.
오 시장이 요구가 수용되지 않은 상황에서도 공천 신청에 나선 것은 현역 서울시장으로서 경선 미참여 시 받게 될 정치적 타격을 염두에 둔 것으로 풀이된다. 오 시장 역시 공천 신청 의사를 밝히면서 "시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신", "국민과 보수진영의 기대와 신뢰를 결코 가볍게 받아들일 수 없었다" 등을 언급하기도 했다. 비당권파 한 관계자도 "이런 상황에서 불출마하게 된다면 차후 당권을 노릴 기반조차 잃게 된다"고 했다.
국민의힘으로서도 현직 시장이 세 차례 연속 공천 신청에 응하지 않는 최악의 상황은 피할 수 있게 됐다. 김종인 전 비상대책위원장은 이날 오전 SBS에 출연해 "본선 승리는 별개의 문제라고 하더라도, 오 시장이 만약 출마하지 않으면 국민의힘으로선 서울시장 선거를 포기하게 되는 셈"이라고 촌평하기도 했다.
다만 오 시장은 이날 오후 기자회견에서 공천 신청 의사를 밝힘과 동시에 당 지도부와의 노선 투쟁 의지를 내비쳤다. 그는 "장 대표와 지도부는 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다"라면서 "비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나서겠다"고 했다. 당 지도부와 거리를 둔 채 혁신 선대위 주장을 이어나가겠다는 취지로 풀이된다.
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최 수석대변인은 혁신 선대위 관철 주장과 관련해 "선대위는 이미 논의 중이었던 상황이고, 오 시장도 혁신 선대위 출범이 당 지도부가 2선 후퇴하는 것이 아니라고 했다"면서 "오해가 있다 보면 잘 종식하고 이기는 선거를 위해 어떤 부분을 혁신하면 될지 잘 논의할 문제"라고 했다.
우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
김평화 기자 peace@asiae.co.kr
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