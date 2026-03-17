한국교직원공제회는 동국대학교일산병원과 기관 간 상호 협력 및 교직원 복지 향상을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 17일 밝혔다.

한국교직원공제회 오풍연 회원사업이사(왼쪽)와 공무원연금공단 송인보 연금본부장이 업무협약을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. 교직원공제회 AD 원본보기 아이콘

양 기관은 이번 협약을 통해 교직원의 생활 안정 및 복리 증진을 위한 상호 협력체계를 구축하기로 합의했다. 동국대일산병원은 공제회 제도 안내 및 상담 서비스 제공을 위한 협력 지원을 약속했으며, 교직원공제회는 동국대일산병원 임직원을 대상으로 단체 문화행사, 커피·간식 트럭 이벤트, 자산 관리 명사 강연 등 다양한 복지·문화 프로그램을 정기적으로 운영할 계획이다.

지난 12일 열린 협약식에는 교직원공제회 오풍연 회원사업이사와 동국대일산병원 백용해 병원장이 참석했다.

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한국교직원공제회 오풍연 회원사업이사는 "이번 협약을 통해 동국대일산병원 교직원들이 공제회의 다양한 복지제도와 문화서비스를 보다 가까이에서 누릴 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 교육가족의 안정적인 자산 형성과 복지 향상을 위해 다양한 협력 네트워크를 확대해 나가겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr



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