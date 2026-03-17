강남 로보택시, 실리콘밸리 첫 등장…GTC서 글로벌 데뷔

SWM·레노버·엔비디아 협력…2,000 TOPS 차세대 자율주행 플랫폼 공개

대한민국 서울 강남 도심을 누비는 자율주행 로보택시가 미국 실리콘밸리에서 글로벌 무대에 첫 선을 보였다.

자율주행 기술 기업 에스더블유엠(SWM)은 오는 3월 16일부터 19일까지 미국 산호세(San Jose)에서 열리는 세계 최대 AI 개발자 컨퍼런스 '엔비디아 GTC 2026'에 참가해 자사의 로보택시 기술을 공개한다고 밝혔다. 이번 전시는 한국 로보택시가 글로벌 무대에 등장한 첫 사례로 SWM의 자율주행 기술력과 글로벌 협력을 동시에 보여주는 자리다.

이번 GTC 2026에서 가장 눈길을 끄는 것은 레노버 부스에 실제로 전시되는 'SWM 로보택시' 실차다. SWM은 2017년부터 자율주행 기술 개발에 집중해 왔으며 2024년 서울 강남에서 국내 최초로 로보택시 서비스를 상용화하며 복잡한 도심 환경에서의 운행 데이터를 확보해 왔다. 특히 보행자와 차량이 밀집된 강남 도심의 실도로 주행 데이터는 SWM의 핵심 기술 자산으로 평가받는다.

SWM은 2025년부터 차세대 Lv.4 완전 무인 자율주행 기술 구현을 위해 레노버, 엔비디아와 협력하며 기술 파이프라인을 구축해 왔다. 이번 실차 전시는 지난 'CES 2026'에서 3사가 체결한 차세대 자율주행 시스템 공동 개발 전략적 협력의 연장선이자 그 실질적인 결과물이다. 단순 협력을 넘어 실제 차량과 제어 플랫폼을 구현함으로써 글로벌 시장 내 기술 경쟁력을 입증했다는 분석이다.

행사에서 SWM은 레노버와 공동 개발한 차세대 자율주행 플랫폼 "AP-700"도 공개할 예정이며 이 플랫폼은 엔비디아의 플랫폼을 기반으로 개발되었다. AP-700은 현재 강남에서 운영 중인 로보택시에 적용된 AP-500 플랫폼의 후속 모델로 인지·판단·제어 성능을 크게 향상시켰다.

이 플랫폼은 엔비디아의 차량용 AI 컴퓨팅 플랫폼인 DRIVE AGX Thor를 기반으로 한 레노버의 L4 자율주행 도메인 컨트롤러 "AD1"을 중심으로 구축되었다.

듀얼 DRIVE AGX Thor 구성을 통해 시스템은 2,000 TOPS 수준의 AI 연산 성능을 제공하며 생성형 AI와 비전-언어 모델(Vision-Language Model) 워크로드를 동시에 처리하도록 최적화되어 있다.

AP-700은 차세대 로보택시의 핵심 제어 시스템으로 활용될 예정이며 SWM의 자율주행 소프트웨어 Lenovo의 자동차 등급 하드웨어 및 엣지 컴퓨팅 역량, NVIDIA의 AI 컴퓨팅 기술이 결합된 글로벌 협력 사례를 보여준다.

[미국 산호세에서 열린 '엔비디아 GTC(NVIDIA GTC)' 행사장 내 레노버(Lenovo) 부스 앞에서 주요 관계자들이 기념 포즈를 취하고 있다. (왼쪽부터) 레노버 Bingchuan Sun 차량 컴퓨팅 사업 디렉터, SWM 김기혁 대표, 레노버 Yang Yuanqing 회장, SWM 원종현 전무] 원본보기 아이콘

행사의 또 다른 하이라이트는 엔비디아의 차세대 자율주행 AI 모델 '알파마요(Alpamayo)'를 활용한 테스트 영상이었다. 알파마요는 시각·언어·행동을 결합한 VLA(Vision-Language-Action) 기반 모델로, 기존 자율주행 AI 대비 상황의 맥락을 파악하고 판단하는 능력을 크게 강화한 것이 특징이다.

SWM은 자사의 자율주행 데이터 엔진 'TruD'를 통해 알파마요 모델의 실전 적용 테스트를 진행하고 있다. 이번 행사에서는 특히 좁은 골목과 복잡한 교통 상황이 얽힌 강남 도심 환경을 기반으로 한 시뮬레이션과 실제 주행 영상을 공개해 주목을 받았다. 영상에는 AI가 복잡한 도심 환경 속 다양한 변수를 학습하고 대응하는 과정이 상세히 담겼다.

해당 시스템은 실제 도로에서 수집된 데이터를 바탕으로 지속적으로 자가 학습하며 알고리즘을 고도화하도록 설계됐다. 이는 강남 도심에서 이미 안정적인 운행 능력을 입증한 SWM의 기술력에 엔비디아 알파마요의 '맥락 이해 지능'이 결합되며, 예측하기 어려운 돌발 상황에도 유연하게 대응하는 고도화된 자율주행으로 발전하고 있음을 보여준다.

김기혁 SWM 대표는 "레노버와 엔비디아와의 협력은 SWM의 자율주행 기술을 글로벌 시장에 선보이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "강남 도심에서 축적해 온 실제 주행 데이터와 기술력을 기반으로 세계 시장에서도 경쟁력 있는 로보택시 기술을 선보이겠다"고 밝혔다.

특히 현장을 방문한 양위안칭(Yang Yuanqing) 레노버 회장이 SWM의 로보택시 사업에 깊은 관심을 보인 만큼, 향후 레노버와의 글로벌 협력 체계가 한층 더 공고해졌다.

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SWM은 이번 GTC 2026 참가를 계기로 글로벌 AI 기업들과의 협력 기반을 더욱 확대하고 강남에서 축적한 실증 데이터를 바탕으로 일본, 동남아시아, 중동 등 해외 자율주행 시장 진출을 단계적으로 추진할 계획이다.

lshb01@asiae.co.kr



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