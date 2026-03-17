17일 중앙당사서 기자회견 진행
"이정현 공관위장 사퇴·사과 촉구"

김영환 충북도지사가 17일 당 공천관리위원회의 컷오프(공천 배제) 결정에 반발하며 "이번 결정은 치밀하게 짜인 밀실 야합이자 각본에 의한 정치 공작"이라고 날을 세웠다. 또 어떤 상황이 오더라도 "선거에 출마할 것"이라며 의지를 드러냈다.


김 지사는 이날 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 이렇게 말했다.

국민의힘 컷오프(공천 배제) 결정에 반발한 김영환 충북도지사가 17일 서울 여의도 국민의힘 당사에 항의 방문하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 컷오프(공천 배제) 결정에 반발한 김영환 충북도지사가 17일 서울 여의도 국민의힘 당사에 항의 방문하고 있다. 연합뉴스

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김 지사는 이 자리에서 "충북 도민의 뜻을 짓밟은 밀실 공작 공천을 즉각 철회하라"고 요구했다. 또 "이번 컷오프 결정은 당헌·당규 원칙을 파괴한 정치적 폭거이자 충북 도민에 대한 배신 행위"라고 강조했다.


김 지사는 "(공관위의) 일방적인 통보 앞에 선당후사가 존재할 수 없다"는 입장을 분명히 했다. 그러면서 "지방선거에서 가장 지지율이 높은 현역 도지사를 이런 방식으로 배제하는 것은 당을 살리는 길이 아니라 죽이는 길"이라고 강조했다.

김 지사는 "당이 정한 컷오프 기준과 원칙에 단 하나도 해당 사항이 없다"며 "그럼에도 공관위는 4명의 신청자 면접까지 마친 후 느닷없이 경선 원칙을 뒤집고 나를 배제했다"고 설명했다. 공관위 사전 연락을 받지 못한 채 발표 이후 컷오프 상황을 알게 됐다는 게 그의 설명이다.


김 지사는 특정 인물이 내정됐다는 의혹도 제기했다. 그는 "이 위원장은 (컷오프) 결정 일주일 전 이미 김수민 전 충북 정무부지사를 면담했고 컷오프 직후 김 전 부지사에게 추가 공모 서류를 접수하라고 전화를 걸었다"고 했다. 또 "어젯밤에 (김 전 부지사를) 만나 확인한 내용"이라고 했다.


김 지사는 해당 책임을 물어 "이 위원장의 사퇴와 사과를 촉구한다"고 했다. 또 "잘못된 결정을 바로잡고 충북의 자존심을 지키기 위해 가처분 신청을 포함해 내가 할 수 있는 모든 일을 다 할 것"이라며 "이 일이 바로 잡히지 않으면 중대 결심을 하겠다"는 예고성 발언도 했다.

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중대 결심의 의미와 관련해서는 "(오늘) 오후부터 보게 될 것"이라고 했다. 또 "모든 것을 포함해 내가 할 수 있는 모든 일을 할 것"이라고 했다. 향후 대응과 관련해서는 "지금 얘기하기 섣부르지만 어떤 경우에라도 선거에 출마할 것"이라며 강조점을 뒀다.


김평화 기자 peace@asiae.co.kr
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