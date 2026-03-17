17일 중앙당사서 기자회견 진행

"이정현 공관위장 사퇴·사과 촉구"

김영환 충북도지사가 17일 당 공천관리위원회의 컷오프(공천 배제) 결정에 반발하며 "이번 결정은 치밀하게 짜인 밀실 야합이자 각본에 의한 정치 공작"이라고 날을 세웠다. 또 어떤 상황이 오더라도 "선거에 출마할 것"이라며 의지를 드러냈다.

김 지사는 이날 오전 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 이렇게 말했다.

국민의힘 컷오프(공천 배제) 결정에 반발한 김영환 충북도지사가 17일 서울 여의도 국민의힘 당사에 항의 방문하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

김 지사는 이 자리에서 "충북 도민의 뜻을 짓밟은 밀실 공작 공천을 즉각 철회하라"고 요구했다. 또 "이번 컷오프 결정은 당헌·당규 원칙을 파괴한 정치적 폭거이자 충북 도민에 대한 배신 행위"라고 강조했다.

김 지사는 "(공관위의) 일방적인 통보 앞에 선당후사가 존재할 수 없다"는 입장을 분명히 했다. 그러면서 "지방선거에서 가장 지지율이 높은 현역 도지사를 이런 방식으로 배제하는 것은 당을 살리는 길이 아니라 죽이는 길"이라고 강조했다.

김 지사는 "당이 정한 컷오프 기준과 원칙에 단 하나도 해당 사항이 없다"며 "그럼에도 공관위는 4명의 신청자 면접까지 마친 후 느닷없이 경선 원칙을 뒤집고 나를 배제했다"고 설명했다. 공관위 사전 연락을 받지 못한 채 발표 이후 컷오프 상황을 알게 됐다는 게 그의 설명이다.

김 지사는 특정 인물이 내정됐다는 의혹도 제기했다. 그는 "이 위원장은 (컷오프) 결정 일주일 전 이미 김수민 전 충북 정무부지사를 면담했고 컷오프 직후 김 전 부지사에게 추가 공모 서류를 접수하라고 전화를 걸었다"고 했다. 또 "어젯밤에 (김 전 부지사를) 만나 확인한 내용"이라고 했다.

김 지사는 해당 책임을 물어 "이 위원장의 사퇴와 사과를 촉구한다"고 했다. 또 "잘못된 결정을 바로잡고 충북의 자존심을 지키기 위해 가처분 신청을 포함해 내가 할 수 있는 모든 일을 다 할 것"이라며 "이 일이 바로 잡히지 않으면 중대 결심을 하겠다"는 예고성 발언도 했다.

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중대 결심의 의미와 관련해서는 "(오늘) 오후부터 보게 될 것"이라고 했다. 또 "모든 것을 포함해 내가 할 수 있는 모든 일을 할 것"이라고 했다. 향후 대응과 관련해서는 "지금 얘기하기 섣부르지만 어떤 경우에라도 선거에 출마할 것"이라며 강조점을 뒀다.

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



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