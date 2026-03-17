넷플릭스 미서비스 中서 평점·리뷰 수천건

서경덕 "불법 시청 여전…조치 해야"

그룹 블랙핑크 멤버 지수와 가수 겸 배우 서인국이 주연을 맡고 초호화 특별출연 라인업을 자랑하며 인기를 끌고 있는 넷플릭스 시리즈 '월간남친'이 중국에서 불법 시청되고 있다는 비판이 제기됐다.

중국 최대 리뷰 사이트 더우반의 '월간 남친' 리뷰 페이지. 서경덕 교수 AD 원본보기 아이콘

서경덕 성신여대 교수는 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "넷플릭스 시리즈 '월간남친'이 해외에서도 열풍을 일으키자 일부 중국 누리꾼들이 훔쳐보고 있다"고 주장했다.

서 교수에 따르면 중국 최대 리뷰 사이트 더우반에는 현재 '월간 남친'에 관한 리뷰 페이지가 만들어진 상태다. 17일 기준으로 별점 평가에 7000여명이 참여했으며 리뷰는 약 3500개가 달려있다.

그러나 현재 중국에서는 넷플릭스가 공식적으로 서비스되지 않고 있다. 즉 평점을 남긴 이들은 '월간남친'을 불법 시청하고 리뷰를 남긴 것으로 보인다는 것이 서 교수의 설명이다.

서 교수는 "이제 중국 내에서 '불법 시청'은 일상이 된 상황이다"라며 "어떠한 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 기가 막힐 따름이다"라고 말했다.

이어 "지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때"라며 "자국민들의 불법행위에 대한 문제점을 집중적으로 알려 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야만 할 것"이라고 강조했다.

AD

한편 넷플릭스 시리즈 '월간남친'은 공개 3일 만에 '글로벌 주간 톱10 비영어 TV쇼 부문' 4위에 올랐다. 싱가포르, 홍콩, 멕시코, 인도네시아, 브라질 등 전 세계 34개국 톱10 리스트에도 이름을 올리며 글로벌 인기를 자랑하고 있다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>