강원 영동지역 등 '가뭄취약지역'에 용수공급시설 확충한다
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전국 78개소에 관정·양수시설 등 용수원 개발
80억원 예산 지원
정부가 영농기 가뭄에 대비해 선제적인 농업 용수원 개발을 추진하기로 했다.
농림축산식품부는 지난해 여름 가뭄이 심했던 강원 영동지역을 포함한 가뭄취약지역 78개소에 관정·양수시설 등 용수원 개발비 80억원(지방비 포함 100억원)을 지원한다고 17일 밝혔다.
농업용 저수지의 전국 평균 저수율은 16일 기준 81.3%로 평년 77.9%보다 약간 높은 수준을 유지하고 있다. 다만 올해 들어 전국 평균 누적 강수량은 52.0㎜로 평년 90.8㎜의 57.3% 수준에 불과하다. 3월 이후 영농철을 앞두고 강수량이 적을 경우 강수 의존도가 높은 밭작물은 생육에 영향을 받을 수 있는 상황이다.
이에 농식품부는 지역별 농업용수 공급시설 현황을 조사·분석해 공급 능력이 부족한 지역을 중심으로 전국 11개 시·도, 39개 시·군 등 78개 지역에 관정 78공, 양수장 6개소, 취입보 5개소, 저류지 3개소, 저수조 7개소를 설치하고 저수지 7개소 준설을 본격적으로 추진하기로 했다.
이번 지원을 통해 작년 여름 가뭄이 극심했던 강원 영동지역을 비롯해 전국 논 419㏊와 밭 592㏊ 등 총 1011㏊(축구장 1416개 규모)의 농경지에 안정적인 농업용수 공급이 가능해진다.
농식품부는 강수량과 저수지 저수 상황을 수시로 점검하고, 영농기 물 부족이 우려되는 지역에 대해서는 가용 장비를 활용해 선제적으로 하천수 양수저류와 용수로에 직접 급수 등을 추진할 계획이다.
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이재천 농식품부 농업기반과장은 "기후변화로 인해 가뭄 발생 빈도와 강도가 증가하고 있는 만큼 사전 대비가 중요하다"며 "농업용수 공급에 차질이 없도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
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