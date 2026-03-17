대상그룹 혜성프로비전 미트프로젝트

'춘천식 철판 닭갈비' 첫 선

공식 온라인몰 구매시 10% 할인

대상 대상 close 증권정보 001680 KOSPI 현재가 20,350 전일대비 300 등락률 +1.50% 거래량 31,282 전일가 20,050 2026.03.17 09:30 기준 관련기사 [설계자들]⑤담합 사태 이후…식품사 이사회 공정위·국세청 출신 '포진' 라면·식용유·과자 줄줄이 가격 인하…"내달부터 적용"(종합) [오늘의신상]풍미는 살리고 칼로리는 절반 마요네즈 전 종목 시세 보기 그룹 혜성프로비젼의 육류 전문 브랜드 미트프로젝트가 집에서 간편하게 전문점 수준의 맛을 즐길 수 있는 '춘천식 철판 닭갈비'를 출시했다고 17일 밝혔다.

대상그룹 혜성프로비젼의 육류 전문 브랜드 미트프로젝트가 17일 출시한 '춘천식 철판 닭갈비'.(사진제공=대상그룹) AD 원본보기 아이콘

이 제품은 닭다리살을 사용했으며 고구마와 우동 사리면을 함께 넣어 즐길 수 있는 제품이다. 닭갈비 770g, 우동 사리면 230g 구성으로 2~3인 가구가 함께 먹을 수 있는 양으로, 별도의 사리 추가나 볶음밥 조리까지 고려해 소스 양을 넉넉히 제공한다. 제품을 해동한 뒤 기름을 두른 팬에서 중불에 익히면 된다.

이 제품은 미트프로젝트 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있으며, 출시를 기념해 10% 할인된 가격에 판매한다.

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한편, 대상그룹 혜성프로비젼이 2023년 론칭한 육류 전문 브랜드 미트프로젝트의 공식 온라인몰에서는 모든 회원을 대상으로 주문 횟수에 상관없이 결제 금액의 10%를 무제한 적립해주고, 첫 구매 고객에게는 '바삭 통 육포' 1팩을 무료로 증정한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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