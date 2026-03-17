[THE VIEW]답은 빨라졌지만, 인터넷은 사라지고 있다

우리는 오랫동안 인터넷을 하나의 거대한 지식의 공간처럼 사용해왔다. 궁금한 것이 생기면 검색을 하고, 검색 결과에 나타난 여러 링크를 눌러 서로 다른 사이트를 읽어보며 정보를 비교했다. 어떤 뉴스는 사실을 정리했고, 어떤 전문가의 글은 깊이 있는 설명을 제공했다. 검색 엔진의 역할은 그저 이 다양한 정보로 가는 길을 연결해 주는 것이었다. 결국 사용자는 여러 출처를 오가며 스스로 판단을 내리는 구조였다.

그런데 최근 이 구조가 조용히 바뀌고 있다. 이제 검색 결과의 첫 화면에서 우리는 여러 웹사이트의 링크보다 먼저 답을 본다. AI가 여러 사이트의 정보를 모아 요약해 하나의 문장, 혹은 하나의 짧은 설명으로 정리해 보여주기 때문이다. 사용자는 더 이상 여러 페이지를 열어볼 필요가 없다. 질문을 입력하면 이미 정리된 답이 눈앞에 나타난다. 검색은 더 빠르고 편리해졌고, 정보를 찾는 과정에서의 마찰도 크게 줄어들었다.

문제는 이 변화가 단순한 기능 개선에 그치지 않는다는 점이다. 인터넷은 그동안 '클릭' 위에 세워진 생태계였다. 뉴스 사이트, 블로그, 커뮤니티 같은 수많은 웹사이트는 검색을 통해 들어오는 방문자에 의존해 운영된다. 방문자가 있어야 광고가 붙고, 광고가 있어야 콘텐츠를 만드는 비용을 감당할 수 있다. 정보는 무료로 읽히지만, 그 생산 뒤에는 분명한 경제 구조가 존재한다.

AI 검색은 이 흐름을 조금씩 바꾼다. AI는 여러 사이트의 정보를 가져와 요약하지만, 사용자는 그 원래의 웹사이트를 방문하지 않아도 된다. 콘텐츠는 여전히 인터넷 어딘가에서 만들어지지만, 그 콘텐츠를 만든 사이트로 이동할 이유는 점점 줄어든다. 겉으로 보면 단순한 트래픽 감소처럼 보일 수 있지만, 사실은 인터넷의 지식 생산 구조 자체가 영향을 받기 시작하는 셈이다.

인터넷의 중요한 특징 중 하나는 지식이 분산적으로 생산된다는 점이었다. 어떤 컨트롤타워가 모든 정보와 지식을 만들어내는 것이 아니라, 수많은 개인과 조직이 각자의 방식으로 콘텐츠를 만들고 그것이 서로 연결되면서 하나의 거대한 지식 네트워크가 형성된다. 검색 엔진은 이 분산된 정보를 찾아주는 도구였을 뿐, 정보 자체를 통합하거나 하나의 목소리로 정리하는 역할을 하지는 않았다.

하지만 AI 검색에서는 정보의 흐름이 조금 달라진다. 콘텐츠의 생산은 여전히 분산적으로 이뤄지지만, 사용자에게 전달되는 형태는 점점 중앙화된다. 다양한 출처에서 나온 정보가 결국 하나의 요약된 답으로 압축되어 나타나기 때문이다. 사람들은 점점 개별 웹사이트의 이름보다 AI가 정리한 답을 먼저 기억하게 된다.

이 변화가 중요한 이유는 콘텐츠를 만드는 동기와도 연결되기 때문이다. 웹사이트들이 방문자를 잃기 시작하면 양질의 콘텐츠를 지속적으로 생산할 유인은 약해질 수밖에 없다. 정보는 여전히 필요하지만, 그것을 만들어내는 경제적 기반은 점점 줄어들 수 있기 때문이다. 아이러니하게도 AI가 인터넷을 더 효율적으로 만들수록, 인터넷을 지탱해 온 콘텐츠 생태계는 약해질 가능성이 있다.

또 하나의 변화는 우리가 정보를 소비하는 방식이다. 과거의 검색은 어느 정도의 탐색을 요구했다. 여러 글을 읽고 서로 다른 설명을 비교하면서 자연스럽게 다양한 관점을 접하게 된다. 그러나 하나의 요약된 답이 중심이 되는 환경에서는 이런 탐색 과정이 줄어든다. 우리는 점점 더 여러 글을 읽기보다 하나의 정리된 답을 확인하는 방식에 익숙해지고 있다.

물론 AI 검색은 앞으로도 계속 확산될 것이다. 중요한 것은 이 기술을 막는 것이 아니라, 그것이 인터넷의 구조를 어떻게 바꾸는지를 이해하는 일이다. 검색 엔진은 그동안 정보로 가는 길이었다. 그러나 AI 검색은 그 길을 점점 목적지로 바꾸고 있다.

그래서 지금 우리가 던져야 할 질문은 단순히 검색이 얼마나 편리해졌는지가 아니다. 더 중요한 것은 이 변화가 인터넷의 지식 생태계를 어떻게 바꿀 것인가이다. 만약 콘텐츠를 만드는 사람과 조직이 점점 줄어든다면, AI가 요약할 원본 지식 자체가 약해질 수 있다. 인터넷은 여전히 풍부해 보이겠지만, 그 안에서 새로운 정보가 만들어지는 속도는 느려질 수 있다.

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손윤석 미국 노터데임대 교수

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