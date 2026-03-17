신세계그룹, 리플렉션 AI와 전략적 파트너십

한국 소버린 AI팩토리 건립·공동 운영 MOU

전력 용량 250㎿ 규모 센터 건립 예정

러트닉 美상무장관도 참석 "사업 적극 지원"

연내 조인트벤처 설립, 단계별 사업 진행

신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI(Reflection AI)와 우리나라에 국내 최대 규모의 AI 데이터 센터 건립을 추진한다. 이를 기반으로 AI를 그룹의 미래 성장 동력으로 키워나가면서 국내에서 가장 우수한 기술력과 데이터 보안 역량을 갖춘 AI 클라우드 사업자로 발돋움한다는 구상이다.

신세계그룹은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 리플렉션 AI와 '한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십 업무협약(MOU)'을 체결했다. 행사에는 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI 최고경영자(CEO)가 참석해 협력을 약속했다.

정용진 신세계그룹 회장. 신세계그룹 제공 AD 원본보기 아이콘

양사의 파트너십은 미국 정부가 지난해 개시한 'AI 수출 프로그램'을 통해 기술 협력을 하는 첫 번째 사례다. 지난해 7월 도널드 트럼프 미국 대통령의 행정명령 서명 이후 미 상무부 주도로 시작한 AI 수출 프로그램은 AI 데이터 센터와 함께 센터 기반의 AI 서비스를 포괄하는 AI 생태계를 타국에 전수하는 것이다. 하워드 러트닉 미 상무부 장관도 이날 행사에 참석해 "사업의 성공적인 진행을 위해 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.

엔비디아 GPU 공급…"AI 3대 강국 도약 기여"

신세계그룹과 리플렉션 AI는 이번 협약을 통해 한국에 전력용량 250㎿ 규모의 AI 데이터 센터를 세울 예정이다. 이는 현재 국내에 건립됐거나 건립 예정인 AI 데이터 센터 규모를 뛰어넘는 최대 규모라고 신세계그룹은 설명했다. 사업은 전력용량을 순차적으로 늘려가는 단계적 방식으로 진행된다.

리플렉션 AI는 구글 딥마인드 핵심 개발자인 라스킨 현 CEO와 알파고 개발 주역 중 한 명인 이오안니스 안톤글루 현 최고기술책임자(CTO) 등 AI 전문가 그룹이 2024년 2월 창업한 회사다. 지난해 10월에는 80억 달러(약 12조원)의 기업 가치를 인정받으며 엔비디아 등으로부터 20억 달러(약 3조원)의 투자를 유치했다. 리플렉션 AI가 엔비디아로부터 AI 데이터 센터의 핵심 설비인 그래픽저장장치(GPU)를 공급받기로 하면서 신세계그룹과 협업이 가능했다는 후문이다. 양사는 대형 데이터 센터를 기반으로 클라우드 서비스와 함께 사용자 맞춤형 AI 솔루션까지 제공할 수 있는 '풀 스택(Full-Stack) AI 팩토리'를 세울 방침이다.

리플렉션 AI는 또 미국에서 '오픈 웨이트 AI 모델 개발' 선두주자로 꼽힌다. 오픈 웨이트 AI모델은 폐쇄형 AI 모델과 달리 사용자가 목적에 맞게 모델 구조를 변경할 수 있는 인프라를 제공하며 정보를 독립적으로 관리할 수 있는 '데이터 주권'을 확보하는 데 용이하다.

리플렉션 AI가 추구하는 오픈 웨이트 모델은 우리 정부의 '소버린 AI 육성' 정책 기조와도 맞닿아 있다. AI 경쟁력 강화를 위한 국가 간 경쟁은 치열해지면서 각 국가 통제 하에 있는 소버린 AI 구축이 필수적이다. 우리 정부가 천명한 'AI 3대 강국'을 위해서는 기술력과 신뢰도를 갖추고, 데이터 유출 우려가 없는 오픈 웨이트 AI 모델을 활용하는 것이 선택지가 될 수 있다.

정용진 신세계그룹 회장(왼쪽)이 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 성탄절 만찬에서 기념촬영하고 있다. 신세계그룹 제공 원본보기 아이콘

'AI의 신세계'?고객 위한 커머스 혁신

앞서 정 회장은 지난해 12월 J.D. 밴스 미국 부통령이 주최한 성탄절 만찬 참석을 계기로 신세계그룹의 사업 확장을 위해 현지 기업인들과 연쇄 회동을 했다. 당시 라스킨 CEO도 플로리다에 있는 정 회장을 직접 찾아와 협력을 제안했다. 리플렉션 AI가 개발 중인 AI 시스템(자율형 AI 에이전트)을 신세계그룹 주요 사업에 접목할 수 있는지도 논의했다. 자율형 AI 에이전트는 사람이 일일이 지시하지 않아도 목표를 이해하고, 계획을 세우고, 행동을 실행하며, 결과 평가와 수정까지 스스로 수행하는 시스템이다.

신세계는 이번 협약을 계기로 우리 정부의 AI 경쟁력 강화와 소버린 AI 구축 비전에 발맞춰 한국 정부 기관과 기업 모두 안심하고 이용할 수 있는 AI 클라우드 서비스를 제공한다는 구상이다. 또 AI 데이터 센터 추진을 기점으로 AI를 미래 동력으로 강화할 방침이다.

세부적으로 기존 유통업과 시너지를 내는 방안을 모색할 예정이다. 오랜 기간 쌓아온 고객 접점 인프라와 데이터에 AI 역량을 결합해 온라인 몰에서 고객에게 최적화된 맞춤형 상품을 추천하고, 결제 배송까지 책임지는 AI 에이전트를 구현하는 사례가 대표적이다. 또 리테일 사업 전반에 적용할 AI 풀 스택을 개발해 재고 관리와 수익성 개선을 위한 효율성을 높이고, 배송 경쟁 시대에 발맞춰 세밀하고 빠른 배송 로지스틱도 구축할 예정이다.

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양사는 단계적으로 AI 팩토리 사업을 추진하면서 올해 안에 조인트벤처(JV)도 설립할 계획이다. 정 회장은 "AI는 미래의 산업과 경제, 인간의 삶 등 모든 분야를 총체적으로 변화시켜, AI 없는 미래산업은 생존 불가능하게 될 것"이라며 "리플렉션 AI와의 데이터센터 건립 협업 프로젝트는 신세계의 미래성장 기반에 토대가 되는 것은 물론 국내 산업 전반의 AI 생태계 고도화에도 기여할 것"이라고 말했다. 라스킨 리플렉션 AI CEO는 "한국은 세계적인 IT 강국으로 미국의 강력한 동맹"이라며 "신세계와 함께 우리는 한국이 주체적으로 진화시켜 나갈 수 있는 AI 인프라를 창출할 것"이라고 화답했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



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