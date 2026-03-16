그린리모델링 사업 재개…비주거 지원 한도 50억→200억

국토교통부는 기존 건축물의 에너지 성능 개선을 돕고자 '민간 건축물 그린리모델링 이자지원사업'(이하 이자지원사업)을 재개한다고 16일 밝혔다.

그린리모델링(GR)은 단열 성능 향상, 창호 교체, 노후설비 교체 등을 통해 기존 건축물의 에너지 성능을 높이고 효율을 개선하는 조치다. 정부는 민간 건축주가 그린리모델링 공사를 할 때 공사비 대출이자의 일부를 지원하는 이자지원사업을 2014년 시작해 2023년까지 약 8만건을 지원했으나 2024년부터 신규 지원이 중단됐다. 국민 체감도를 높이고 대형 건축물 참여를 활성화하고자 지원 조건을 개선했다.

기존 4%였던 기본 이자지원율을 4.5%로 0.5%포인트 높였다. 에너지 성능개선 비율이 30% 이상이거나 차상위계층, 다자녀, 고령자, 신혼부부 등에 해당하면 1%포인트를 추가해 최대 5.5%까지 지원한다. 비주거 대형 건축물에 대해서도 지원 한도를 기존 50억원에서 200억원으로 늘렸다. 성능개선 비율에 따라 차등 지원하는 내용도 담았다.

올해부터는 건축주가 검토하는 과정에서 돕기 위한 컨설팅도 한다. 그린리모델링을 원하는 건축물에 전문가가 직접 방문해 에너지 성능 사전 진단, 예상 공사비용 및 냉난방비 절감 효과 분석, 최적 개선 방안 제시 등 맞춤형 설루션을 제공한다. 컨설팅받은 건축주가 추후 이자지원사업을 신청하면 신청 서류 준비와 행정 절차까지 컨설팅 사업자가 함께 지원한다.

국토부는 이달 17일부터 4월 15일까지 컨설팅 수행 사업자를 공개 모집해 사업자를 선정하기로 했다. 상반기 중 컨설팅 희망 건축주를 모집한다.

AD

정의경 국토부 국토도시실장은 "이자 지원 혜택과 무상 컨설팅의 결합 지원은 비용 부족과 정보 부재로 그린리모델링을 망설이던 국민들의 고민을 덜어드릴 것"이라며 "이번 사업 추진을 계기로 우리 국민들도 에너지 절감에 도움이 되는 그린리모델링에 적극 동참해주길 바란다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>