총 1126가구, 전용 84·101㎡ 구성

BS한양과 제일건설은 경기 평택시 고덕국제화 계획지구(고덕국제신도시) P2 패키지 사업으로 조성되는 '고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지'를 다음 달 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 고덕국제신도시 Abc-14블록과 Abc-61블록에 위치한 2개 단지, 총 1126가구 규모 공동주택이다. 1단지(Abc-14)는 지하 2층~지상 25층, 총 670가구(84㎡ 425가구·101㎡ 245가구)로 조성된다. 2단지(Abc-61)는 지하 2층~지상 23층, 총 456가구(84㎡ 289가구·101㎡ 167가구)를 공급한다.

경기 평택시 고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지 조감도. BS한양 AD 원본보기 아이콘

고덕국제신도시 내 핵심 입지에 들어서는 이 단지는 1단계 권역 인프라를 입주 초기부터 즉시 이용할 수 있다. 수도권 1호선 급행이 정차하는 서정리역을 이용할 수 있고, 단지 앞에는 고덕국제신도시 내부를 순환하는 BRT(간선급행버스체계) 정류장도 조성될 예정이다. BRT 이용 시 삼성전자 평택캠퍼스와 국제학교 '애니 라이트 스쿨'(Annie Wright Schools, 예정) 등 주요 거점으로의 접근성이 크게 개선될 전망이다. 평택고덕IC가 가까워 평택제천고속도로 및 수도권 주요 도로 진입도 편리하다.

인근에는 민세초·민세중·송탄고가 위치해 초·중·고 12년 교육과정을 한 생활권에서 이용할 수 있다. 서정리역 일대 학원가가 가깝고, 도보거리에 유치원(예정) 및 초등학교(예정) 부지도 마련돼 있다. 단지 인근에 아홉거리 근린공원과 댕당공원이 조성되어 있으며 함박산 중앙공원도 가깝다. 인근 저류지도 수변공원으로 조성될 예정이다.

각종 호재도 뒤따르고 있다. 고덕국제신도시는 삼성전자 평택캠퍼스를 품은 자족형 계획도시로, 최근 반도체 시장이 슈퍼사이클을 맞이하면서 평택 5공장(P5) 공사가 재개되는 등 지역 내 투자가 활기를 띠고 있다. 또한 평택시가 지난 1월 미국 전통 사립학교인 애니 라이트 스쿨과 고덕국제신도시 내 국제학교 설립을 위한 합의각서(MOA)를 체결하며 2030년 개교를 목표로 평택 캠퍼스 설립을 본격 추진 중이다.

고덕국제신도시 수자인풍경채 1·2단지는 분양가상한제가 적용되어 합리적인 분양가가 책정될 전망이다. 고덕국제신도시는 비규제지역으로 주택이 있어도 1순위 청약이 가능하다. 세대주는 물론 세대원도 청약할 수 있다. 평택시 거주자는 물론 전국에 거주하는 성인(만 19세 이상)이면 청약이 가능하다. 분양 관계자는 " 수자인풍경채 1,2단지는 고덕국제신도시의 내 핵심 입지로 삼성전자 확장과 국제학교 유치 등 굵직한 호재가 현실화하는 시점에 분양가상한제까지 적용돼 분양 전부터 고객 관심이 뜨겁다"고 말했다.

견본주택은 평택시 고덕동 고덕119 안전센터 인근에 다음 달 오픈 될 예정이다.

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평택고덕 패키지형 공모사업 P-2는 고덕국제화 계획지구 내 4개 블록(Abc-61·Abc-14·Abc-25·A-67)에 총 2432가구 규모 주거시설을 조성하는 대규모 개발 프로젝트다. BS한양(51%)·제일건설(34%)·대보건설(15%) 3개사가 컨소시엄을 구성해 공동 시행·시공을 맡았다. 이번 Abc-14·Abc-61 블록 분양을 시작으로 나머지 블록도 순차 공급할 예정이다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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