신효철(57) 전 대구 동구의원이 민주당 공천으로 동구청장에 출마한다.


신 전 동구의원은 "16일 오전 11시 대구시 동구 대구공항 주차장앞 공터에서 동구청장 출마선언을 한다"고 밝혔다.

신효철 전 대구 동구의원

신효철 전 대구 동구의원

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신 전 의원은 "대구공항 후적지를 '신재생에너지 자립도시' 와 'AI 첨단밸리'로 탈바꿈시키겠다"며 "여기서 나오는 수익으로 주민들께 '에너지 연금'과 '개발이익 10% 환원'을 약속한다"고 밝혔다.

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신 전 의원은 민족문제연구소 대구지부 대외협력국장, 노무현재단 대구경북지역위 운영위원, 대구 동구의원 등을 역임했다.


영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
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