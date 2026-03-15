시, 청년들의 꿈 향한 첫걸음 응원

화성 인재들의 뜨거운 학구열·기대감 입증

경기 화성특례시(시장 정명근)가 지난 14일 동탄다원이음터에서 '2026년 화성시 장학관 입사식'을 개최했다. 이번 행사는 화성시장학관 신규 입사생들의 새로운 출발을 축하하고 장학관 운영과 지원 프로그램을 소개하기 위해 마련됐다.

정명근 화성특례시장이 화성시장학관 신규 입사생 대표들과 함께 입사 선서문을 들고 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 정명근 화성특례시장, 배정수 화성시의회 의장, 이준석 국회의원, 전용기 국회의원, 화성시의회 시의원, 임선일 화성시인재육성재단 대표이사와 2026년도 화성시장학관 입사생 및 학부모 등 350여 명이 참석해 자리를 함께했다.

행사는 식전 공연을 시작으로 입사생 선서, 주요 내빈 축사, 2025년 장학관 입사생들이 모은 기부금 전달식 순으로 진행됐다. 이어 화성시장학관 생활 안내와 프로그램 오리엔테이션이 진행돼 입사생들에게 장학관 생활에 필요한 정보를 제공했다.

정명근 화성특례시장은 "화성시장학관이 학생들이 꿈을 향해 도전하는 과정에서 든든한 기반이 되길 바란다"며 "학생들이 안정적인 환경에서 학업에 집중하고 다양한 경험을 쌓을 수 있도록 장학관 운영에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.

이어 "여러분 한 사람 한 사람이 바로 화성의 미래"라며 "장학관에서의 소중한 경험을 바탕으로 더 큰 꿈을 키우고, 훗날 지역과 사회에 기여하는 인재로 성장해주길 기대한다"고 덧붙였다

AD

한편 화성특례시는 화성시 출신 대학생 가운데 서울 및 수도권 대학에 진학한 학생들의 경제적 부담을 덜고 안정적인 학업 환경을 제공하기 위해 화성시장학관 2개소(동작나래관, 도봉나래관)를 운영하고 있다. 또한 인성·리더십 교육 등 다양한 프로그램을 통해 학생들의 성장과 발전을 지원하고 있다.

정명근 화성특례시장이 지난 14일 동탄다원이음터에서 열린 ‘2026년 화성시장학관 입사식’에서 입사생과 학부모들을 대상으로 축사를 전하고 있다. 화성시 제공 원본보기 아이콘

동작나래관은 서울시 동작구 상도동에 위치한 지하 1층·지상 4층 규모(연면적 4,348㎡)로 2019년 개관했으며, 도봉나래관은 서울시 도봉구 창동에 위치한 지하 2층·지상 9층 규모(연면적 5380㎡)로 2009년 개관했다. 두 장학관은 총 정원 438명 규모로 운영되며, 사생실과 식당, 휴게실, 컴퓨터실, 세탁실 등 생활 편의시설을 갖추고 있다. 입사생들은 월 20만 원(식비 포함)의 저렴한 부담금으로 이용이 가능하다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>