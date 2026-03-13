'동아ST 관계사' 메타비아 "MASH 치료 물질 글로벌 특허 확대"

"글로벌 48건 특허 등록·출원"

메타비아는 대사이상 관련 지방간염(MASH) 치료제로 개발 중인 '바노글리펠(DA-1241)'의 글로벌 특허 포트폴리오를 확대했다고 13일 밝혔다.

메타비아는 "미국·유럽·일본·중국 등 국가에서 총 48건의 특허를 등록 및 출원했다"며 "이를 통해 바노글리펠은 최소 2035년까지 특허 보호를 받을 예정이며 향후 특허 기간이 추가로 연장될 가능성도 있다"고 설명했다.

바노글리펠은 GPR119 작용 기전의 퍼스트 인 클래스(계열 내 최초) 경구용 합성신약으로, MASH와 제2형 당뇨병을 적응증으로 개발 중이다.

한편 메타비아는 비만치료제로 개발 중인 DA-1726의 특허 포트폴리오도 확대하고 있다. 미국을 비롯한 전 세계 주요국에서 DA-1726에 대해 총 39건의 특허를 등록 및 출원 중이다. 2041년까지 DA-1726의 글로벌 지식재산권 기반을 구축한다는 방침이다.

