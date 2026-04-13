메타비아, 이중 작용 비만 치료제 임상 1상 파트 3 첫 환자 투여

올해 4분기 결과 발표 기대

동아에스티 동아에스티 close 증권정보 170900 KOSPI 현재가 44,650 전일대비 700 등락률 -1.54% 거래량 2,268 전일가 45,350 2026.04.13 10:42 기준 관련기사 동아ST, 저신장증 어린이 위한 성장호르몬제 지원 동아ST, 현금·주식배당 병행…300억 자본준비금 감액 동아ST, AACR 2026서 항암제 연구성과 9건 발표 전 종목 시세 보기 관계사 메타비아는 이달 10일 미국에서 진행 중인 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드), 글루카곤 이중 작용 비만치료제인 'DA-1726'의 임상 1상 파트 3에서 첫 환자 투여를 개시했다고 13일 밝혔다.

이번 임상 1상 파트 3은 건강한 비만 성인 40명을 20명씩 두 개의 고용량 코호트로 나누어 16주간 진행되며, '원스텝(One-step)' 및 '투스텝(Two-step)' 용량 증량 전략을 통해 고용량 도달 시의 안전성을 확인하고 내약성을 최적화하기 위한 목적으로 설계됐다.

참여자들은 시험군과 대조군에 4대 1 비율로 무작위 배정된다. 파트 3A는 16㎎을 4주간 복용 후 48㎎을 12주간 복용하는 '원스텝' 증량 방식을 평가하고, 파트 3B는 16㎎과 32㎎을 각각 4주간 순차적으로 복용 후 64㎎을 8주간 복용하는 '투스텝' 증량 방식을 평가해 고용량 투여 시의 안전성과 내약성, 약동학적 특성 외에 체중, 허리둘레, BMI(체질량지수) 등 대사 지표에 미치는 영향을 종합적으로 분석할 예정이다.

메타비아는 DA-1726 임상 1상 파트 3 데이터 확보를 올해 4분기로 목표하고 있다.

DA-1726은 옥신토모듈린 유사체 계열의 비만치료제로 개발 중인 신약 후보물질이다. GLP-1 수용체와 글루카곤 수용체에 동시에 작용해 식욕억제와 인슐린 분비 촉진, 말초에서 기초대사량을 증가시켜 궁극적으로 체중 감소와 혈당 조절을 유도한다.

메타비아는 앞서 진행한 DA-1726 추가 임상 1상에서 투약 8주째 평균 체중 9.1%(9.6㎏) 감소, 허리둘레 9.8cm(3.8인치) 감소, 공복혈당 개선, 간 경직도 감소 효과를 확인했다.

김형헌 메타비아 대표는 "임상 1상 파트 3 첫 환자 투약을 시작하며 DA-1726 개발이 한 단계 진전됐다"며 "이번 임상을 통해 DA-1726의 차별화된 효능과 잠재력을 확인해 나가겠다"고 밝혔다.

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한편, 메타비아는 동아쏘시오그룹의 R&D 전진기지로서 글로벌 연구개발과 상업화를 담당하고 있으며, 비만치료제 'DA-1726', MASH 치료제 '바노글리펠' 등을 개발하고 있다. 또한 글로벌 투자자를 대상으로 회사의 경쟁력과 성장 전략을 소개하며, 전략적 파트너십 기회를 지속적으로 모색하고 있다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



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