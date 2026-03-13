이달 31일까지 접수…부산 거주 시민 누구나 참여 가능



우리말지킴이·알림이 활동, 봉사인정·우수활동자 시상

동아대학교 국어문화원이 부산 지역 언어활동 개선과 지역어 보존을 위한 시민 참여 프로그램 '부산 우리말 가꿈이' 모집에 나섰다.

동아대 국어문화원은 '2026년 제12기 부산 우리말 가꿈이'를 오는 31일까지 모집한다고 13일 전했다.

이 프로그램은 문화체육관광부와 국어문화원연합회가 주최하고 동아대 국어문화원이 주관해 전국 13개 지역 국어문화원에서 대학생과 시민 동아리 형태로 운영되고 있다. 부산에서는 2015년부터 동아대 국어문화원이 운영을 맡아 지역 언어문화 확산 활동을 이어오고 있다.

우리말 가꿈이는 부산 지역에서 우리말과 글을 아끼고 지역어를 알리기 위해 다양한 활동을 펼친다. 활동 분야는 ▲방송·통신 및 공공언어 개선 활동을 수행하는 '우리말 지킴이' ▲우리말 관련 주제로 신문과 홍보 영상을 제작하는 '우리말 알림이' ▲부산 지역어 보존을 위한 사투리 조사와 홍보물을 제작하는 '지역어 아낌이' ▲SNS를 통해 우리말을 알리는 '온누리 알림이' 등 4개 분야로 나뉜다.

선발된 가꿈이들은 1년 동안 활동하며 활동 성과에 따라 봉사시간 인정과 우수 가꿈이 시상 등의 혜택을 받는다.

부산 우리말 가꿈이는 그동안 공고문과 홍보물, 인터넷 홈페이지의 언어 사용 실태를 조사해 개선안을 제시하는 '언어감시단' 활동을 비롯해 세종 나신 날 기념행사, 한글날 맞이 '우리말글 사랑 큰잔치' 등 다양한 우리말 캠페인을 진행해왔다.

AD

지원 대상은 부산 지역에 거주하는 시민이면 누구나 가능하다. 참여를 희망하는 사람은 오는 31일까지 전용 네이버 폼을 통해 신청하면 된다.

자세한 내용은 동아대 국어문화원으로 문의하면 확인할 수 있다.

동아대 국어문화원 ‘제12기 부산 우리말 가꿈이’ 모집 안내문. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>