동성제약 소액주주연대 "회사 정상화 명분으로 주주가치 훼손 안 돼"…금감원 조사 요구

소액주주들은 13일 금융감독원 앞에서 집회를 열고 회사 정상화라는 명분이 기존 주주의 권리 침해를 정당화하는 수단으로 사용돼서는 안 된다고 주장했다.

이들은 회생계획과 인수 추진이 실제로 회사의 지속가능성을 높이는 방향인지, 아니면 소액주주에게 과도한 희생을 요구하는 방향인지 분명히 검증돼야 한다고 목소리를 높였다.

주주연대 측은 "지금 필요한 것은 무조건적인 M&A 강행이 아니라 주주와 회사에 어떤 구조가 진정으로 유리한지에 대한 투명한 검증"이라며 "금감원이 소액주주 피해 여부를 조사해달라"고 촉구했다.

이어 "회생은 회사와 이해관계인을 함께 살리는 절차여야지, 소액주주만 일방적으로 손실을 떠안는 구조여서는 안 된다"고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



