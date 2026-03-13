정부가 인공지능(AI)을 활용해 산업재해를 예측하고 노동행정 효율을 높이는 '인공지능 전환(AX)' 행정 모델을 본격 추진한다.

고용노동부는 13일 '우리 노동부 AX 세미나'를 열고 공무원이 직접 AI를 활용해 행정 혁신을 이룬 사례들을 공개했다. 노동행정인공지능혁신과는 인공지능 코딩 에이전트인 '클로드 코드'와 '코덱스'를 활용해 산업재해 발생 위험을 예측하는 AI 초기 모델을 개발했다. 이 모델은 전국 약 300만 개 사업장의 산재 발생 이력과 감독 이력 등 데이터를 학습해 사고 확률이 높은 상위 0.6%에 해당하는 약 1만9000개 위험 사업장을 정밀하게 선별한다.

노동부는 선별된 사업장에 한정된 산재 예방 인력과 예산을 집중하면 산업재해 감축 효과를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 특히 행정의 책임성과 투명성을 확보하기 위해 특정 사업장이 선정된 이유를 논리적으로 제시할 수 있는 '설명가능한 인공지능' 방식으로 모델을 설계했다.

성능 평가 결과도 기존 방식보다 크게 개선된 것으로 나타났다. 산재 이력 등을 바탕으로 사람이 점수를 부여해 관리 대상 사업장을 선정하는 기존 방식과 비교할 때 예측 성능이 52% 향상됐다. 실제 2024년 12월 기준 활용 가능한 데이터를 토대로 300만 개 사업장 중 1만9000개를 선정해 분석한 결과, 사람이 고른 사업장에서 2025년 발생한 근로손실일수는 193만 일이었지만 인공지능이 선별한 사업장에서는 294만 일이 발생한 것으로 나타났다. 인공지능이 산재 위험이 높은 사업장을 더 정확하게 찾아냈다는 의미다.

현장 공무원이 직접 개발한 업무 지원 도구도 공개됐다. 부산지방고용노동청 강민 노동감독관이 개발한 '사운드라이터'는 수사 과정에서 확보한 통화 녹음 파일을 인공지능이 즉시 텍스트로 변환해주는 도구다. 방대한 녹취 자료를 빠르게 분석할 수 있어 사건 실체를 신속히 파악하고 노동자 권익 구제를 앞당기는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

서울서부고용센터 한이송 주무관은 구직자의 이력과 직무 역량을 바탕으로 맞춤형 자기소개서 작성을 지원하는 '인공지능 자기소개서 생성기'를 개발해 현장 업무에 활용하고 있다. 구직자가 여러 기업에 지원할 때 설득력 있는 자기소개서를 작성할 수 있도록 돕는 도구로, 직업상담 공무원들 사이에서 호평받고 있다는 설명이다.

노동부는 산재 예측 인공지능 초기 모델의 실무 적용 가능성을 정밀 검토하고 예측 성능을 지속적으로 고도화할 계획이다. 아울러 임금체불 위험 사업장을 사전에 관리하기 위한 '임금체불 예측 인공지능(AI)' 개발에도 본격 착수할 방침이다. 또한 현장에서 개발된 우수 사례가 전국적으로 확산할 수 있도록 공무원을 대상으로 인공지능 코딩 에이전트 지원과 교육을 확대할 계획이다.

김영훈 노동부 장관은 "모든 직원이 능숙하게 인공지능을 활용해 임금체불 사건을 최대한 신속히 해결하고 산재 취약 사업장에는 족집게처럼 컨설팅과 예산을 지원할 수 있도록 인공지능 전환에 박차를 가하겠다"고 말했다.

