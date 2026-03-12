지상·공중 연계형 로봇·드론 통합 플랫폼 개발 업무협약 체결

로봇 시스템 통합(SI) 솔루션 전문기업 고성엔지니어링은 한컴인스페이스와 '지상·공중 연계형 로봇·드론 통합 플랫폼 개발' 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다. 양사는 스마트시티, 국가 안보, 재난 대응, 산업 안전, 물류 시설 관리 등 폭넓은 분야에서 적용 가능한 신규 솔루션 사업화에 적극 협력하기로 했다.

고성엔지니어링 최창신 대표(왼쪽)와 한컴인스페이스 엄준호 상무가 협약 체결 후 기념 사진을 촬영하고 있다. 고성엔지니어링 AD 원본보기 아이콘

이번 협약으로 양사는 ▲모베드(MobED)와 드론 연계 운용 통합 플랫폼 기획 및 기술 협력 ▲로봇과 드론 연계 통신·관제·데이터 융합 기술 연구 ▲지상·공중 협업 PoC(개념검증) 및 실증 프로젝트 수행 ▲개발 솔루션 연계 마케팅 및 사업화를 공동 추진해 동반 성장을 도모한다.

모베드는 바퀴를 독립적으로 제어해 차체 균형을 유지하는 모듈이 핵심 기술로, 실내외 환경을 넘나드는 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼이다. 고성엔지니어링은 이 플랫폼이 갖춘 특화 이동성을 기반으로 이종 로봇을 결합해 사업 영역을 넓혀갈 계획이다.

최창신 고성엔지니어링 대표는 "한컴인스페이스의 검증된 드론 기술을 바탕으로 모베드 SI 솔루션 연구에 최선을 다할 것"이라며 "장애물 등 지형이 복잡한 지상에서는 모베드의 자유로운 이동성을 활용하고, 공중에서는 드론 비행으로 정찰과 탐색 기능을 접목해 조선소, 발전소, 제철소, 건설 현장 등 다양한 산업 환경에 도입될 것으로 기대한다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



