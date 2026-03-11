[특징주]의료기기 제품 허가 소식에…라메디텍 29% ↑

라메디텍 라메디텍 close 증권정보 462510 KOSDAQ 현재가 5,920 전일대비 1,365 등락률 +29.97% 거래량 279,755 전일가 4,555 2026.03.11 09:25 기준 관련기사 [특징주]라메디텍, 뷰티 디바이스 미국·유럽 인증 획득 소식에 강세 [특징주]라메디텍, 레이저 채혈기 美 시중 진출 본격화 '강세' [특징주]"성장 본격화 기대"…라메디텍, 10.58%↑ 전 종목 시세 보기 의 개인용 레이저 채혈·혈당 측정 복합기기에 대한 식품의약품안전처의 제품 허가 소식에 주가가 29%대 급등했다.

11일 오전 9시 16분 기준 라메디텍은 전 거래일 대비 29.97%(1365원) 오른 5920원에 거래되고 있다.

라메디텍은 식약처로부터 개인용 레이저 채혈·혈당 측정 복합기기 '핸디레이 글루(HandyRay-Glu)'에 대한 제품 허가를 받았다고 11일 밝혔다. 핸디레이 글루는 기존 혈당 측정기의 한계로 지적돼 온 통증, 위생, 휴대성 문제를 동시에 개선한 제품이다.

라메디텍은 지난해 12월 수출용 체외진단의료기기 제조 허가를 확보한 데 이어 이번 식약처 제품 허가까지 획득하며 국내 시장에서 본격적인 제조·판매에 나설 수 있게 됐다.

핸디레이 글루를 통한 해외 시장 진출도 꾀할 수 있다. 핸디레이 글루는 세계 최대 의료기기 전시회인 메디카 2025에서 유럽과 일본으로부터 높은 관심을 받기도 했다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



