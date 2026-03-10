강원랜드-예방치유원, 총상금 1710만원

'제2회 청소년 도박예방 콘텐츠 공모전' 개최

강원랜드(대표이사 직무대행 남한규)가 청소년 불법도박 중독의 위험성을 알리기 위해 한국도박문제예방치유원과 공동으로 '제2회 Help the Youth(헬프 더 유스) 청소년 도박예방 콘텐츠 공모전'을 개최한다고 10일 밝혔다.

청소년 도박예방 콘텐츠 공모전. 강원랜드 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 공모전은 청소년 불법도박의 위험성과 예방의 중요성을 알리고 미래 인재들의 올바른 가치관 형성을 돕기 위해 기획됐다. 청소년들이 직접 만든 콘텐츠를 통해 또래 눈높이에 맞는 예방 메시지를 확산할 수 있을 것으로 기대된다.

공모전은 전국 중고등학생 대상으로 진행되며, 숏폼영상·웹툰·포스터 세 개 부문에 개인 또는 팀으로 참여 가능하다. 작품 제출은 내달 19일까지 '청소년 도박예방 콘텐츠 공모전' 전용 홈페이지에 제출하면 된다.

수상작은 전문가 심사를 거쳐 오는 5월 14일 부문별로 대상 1건, 최우수상 1건, 우수 2건, 총 18건을 선정할 예정이며, 총상금 1710만원이 주어진다.

지난해 공모전 수상작 포스터 부문 대상. 강원랜드 제공 원본보기 아이콘

공모전이 일회성 행사에 그치지 않고, 학교 차원의 적극적 참여를 유도하기 위해 최고점 수상자 배출 학교에는 교내 도박문제 예방활동비 500만원을 추가 지원할 예정이다.

또한, 오는 5월 사행산업통합감독위원회의 '청소년 도박문제 예방주간'행사와 연계해 시상식 및 전시회가 진행될 예정이며, 당선작을 활용한 홍보물 배포를 통해 청소년들의 인식 개선에 앞장설 방침이다.

김원국 강원랜드 카지노본부장 직무대행은 "청소년 불법도박은 미래인재들을 보호하기 위해 사회 전체가 함께 대응해야 할 과제"라며 "강원랜드는 공기업으로서 사회적 책임을 다하고, 유관기관과의 협력을 통해 청소년 보호와 건전한 미래세대 육성을 위한 예방사업을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

AD

지난해 공모전 수상작 포스터 부문 최우수상. 강원랜드 제공 원본보기 아이콘

한편, 강원랜드는 내달부터 한국도박문제예방치유원과 함께 청소년 도박예방을 위한 중장기 프로젝트인 'Hi-WALK(하이워크)' 걷기 캠페인을 강원지역 대상으로 본격 추진할 예정이며, 향후 전국적으로 범위를 넓혀나갈 계획이다.

정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>