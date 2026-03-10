금융권 잠재 리스크, 유가·환율 상승 영향 모니터링 주문

24시간 비상 대응 체계 가동

이찬진 금융감독원장이 중동 지역 불안으로 금융시장 변동성이 확대되는 가운데 레버리지 상장지수펀드(ETF) 등 개인투자자의 투자 현황을 점검할 것을 주문했다.

이 원장은 10일 스위스 바젤 해외 출장 중 현지에서 화상으로 연결해 임원회의를 열고 "모든 부서가 엄중한 상황 인식 알래 원내 중동상황 비상대응 태스크포스(TF)를 중심으로 금융시장 안정과 금융회사 건전성 관리에 총력 대응해달라"라고 밝혔다.

우선 금융시장 변동성 확대에 따라 투자자 위험이 커질 수 있는 만큼 반대매매 가능성 등 신용거래 관련 투자위험 안내를 강화하고, 증권업계가 리스크 관리와 투자자보호에 소홀함이 없도록 지도할 것을 당부했다.

또 레버리지 ETF 관련 개인투자자의 투자 현황을 모니터링하고, 변동성 확대에 따른 대규모 손실을 예방하기 위해 투자자 유의사항 안내를 강화하라고 지시했다.

주식 인플루언서의 유튜브, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통한 허위사실 유포나 리딩방 선행매매 등의 불공정거래 행위를 집중 점검하고, 위반사항이 확인될 경우 신속한 조사와 엄정한 조치를 취할 것도 강조했다.

아울러 금융시장 변동성 확대에 대비해 금융업권별 잠재 위험 요인을 철저히 점검하고, 유가와 환율 상승에 따른 산업별 영향, 기업 유동성 및 자금조달 여건 등을 면밀히 모니터링할 것을 주문했다.

이 원장은 "중동 상황이 안정될 때까지 24시간 비상 대응 체계를 지속 가동해 국내외 금융시장을 면밀히 모니터링해야 한다"며 "필요할 경우 관계기관과 협력해 시장 안정화 조치를 적시에 실행해 달라"라고 강조했다.

