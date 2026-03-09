코스피, 400P 넘게 빠지며 5200선 내줘

코스닥도 동반 급락세

미국·이란 전쟁 장기화 우려 및 유가 급등 충격에 한국 증시가 9일 장 초반 급락세다.

이날 오전 9시22분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 402.8포인트(7.21%) 내린 5182.02에 거래되고 있다. 코스피는 319.5포인트(5.72%) 내린 5265.37로 출발한 뒤 낙폭을 키우고 있다. 외국인이 6925억원, 기관이 4688억원어치를 각각 순매도하고 있다. 개인은 1조1340억원어치를 순매수 중이다.

모든 업종이 약세다. 증권(-8.42%), 전기전자(-7.64%), 보험(-6.90%), 금융(-6.64%), 제조(-6.56%), 건설(-6.31%), 전기가스(-6.14%), 의료정밀기기(-6.02%), 제약(-5.67%), 오락문화(-5.62%), IT서비스(-5.53%) 등 전반이 하락하고 있다.

시가총액 상위 종목 중에선 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 499,000 전일대비 54,000 등락률 -9.76% 거래량 729,476 전일가 553,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 현대차·기아,'엑스블 숄더' 국내 최초 KS 인증 획득 [클릭 e종목]"대주전자재료, 실리콘 음극재 성장…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 (-9.40%), 삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 257,500 전일대비 26,000 등락률 -9.17% 거래량 122,934 전일가 283,500 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 [오늘의신상]구호, 톰 딕슨과 협업…'폴드백' 리미티드 컬렉션 韓대기업 중동에 법인 140곳 운영… 삼성 28곳 '최다' [특징주]이란 사태 격화…건설株 동반 약세 전 종목 시세 보기 (-9.17%), 현대모비스 현대모비스 close 증권정보 012330 KOSPI 현재가 401,000 전일대비 43,000 등락률 -9.68% 거래량 161,420 전일가 444,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 현대모비스, '아틀라스' 핵심부품 5종 추가 수주 가능성 [특징주] 美·이란 전쟁에 해운주 강세인데…현대글로비스만 급락 현대모비스, 스웨덴 동계시험장 고객사 초청 핵심기술 공개 전 종목 시세 보기 (-8.90%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 495,000 전일대비 58,000 등락률 -10.49% 거래량 194,456 전일가 553,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 전 종목 시세 보기 (-8.86%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 153,600 전일대비 13,400 등락률 -8.02% 거래량 594,077 전일가 167,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 현대차·기아,'엑스블 숄더' 국내 최초 KS 인증 획득 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 전 종목 시세 보기 (-8.68%), 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 60,700 전일대비 6,400 등락률 -9.54% 거래량 1,392,222 전일가 67,100 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 한국거래소, ‘2025년 우수 IB 시상식’ 개최 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 높아진 변동성에 깊어지는 고민...신용미수대환자금, 저가매수 자금이 필요하다면 전 종목 시세 보기 (-8.49%), 고려아연 고려아연 close 증권정보 010130 KOSPI 현재가 1,582,000 전일대비 170,000 등락률 -9.70% 거래량 16,161 전일가 1,752,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 고려아연, 기업 맞춤형 챗GPT 도입…'AI 기반 스마트 제련소' 전환 속도 고려아연 정기주총 앞두고 격돌…MBK·영풍 vs KZ정밀 공방 격화 [특징주]은 가격 떨어지자 고려아연 10%↓ 전 종목 시세 보기 (-8.28%), 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 170,700 전일대비 17,500 등락률 -9.30% 거래량 13,588,843 전일가 188,200 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 [특징주]이란 불안 확대에…삼전·SK하이닉스 등 반도체주 급락 한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위 전 종목 시세 보기 (-8.02%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 829,000 전일대비 95,000 등락률 -10.28% 거래량 2,032,485 전일가 924,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 방공 체계 수요 증가 기대감에 방산주 ‘꿈틀’...투자금이 더 필요하다면 한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 전 종목 시세 보기 (-8.12%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 194,600 전일대비 15,400 등락률 -7.33% 거래량 111,811 전일가 210,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 삼성금융, '2026 C-Lab 아웃사이드' 개최…스타트업 협업 '효자손' 삼성전자 질주에… 이재용 회장 주식자산 40조 클럽 '1호' 등극 '재용이 형, 자꾸 웃음이 새어 나와' 주식재산 40조 육박…현대차 父子도 20조 돌파 전 종목 시세 보기 (-7.62%), 삼성전자우 삼성전자우 close 증권정보 005935 KOSPI 현재가 117,100 전일대비 10,900 등락률 -8.52% 거래량 1,413,938 전일가 128,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 저가매수 기회 확실히 살리고 싶다면? 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지 같은 종목 샀는데 수익이 다르다고? 비결은 연 5%대 금리의 4배 투자금 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 전 종목 시세 보기 (-7.58%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,554,000 전일대비 90,000 등락률 -5.47% 거래량 13,451 전일가 1,644,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (-5.84%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 88,000 전일대비 3,800 등락률 -4.14% 거래량 486,290 전일가 91,800 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 금감원, '1사1교 금융교육' 시상식…국민·신한은행 등 6개사 수상 코스피, 사상 최초 6000 뚫었다…20만전자·100만닉스도 강세 금융위 약속도 뭉갠 은행 '셀프 감정평가'…벌금 3000만원 처벌법 발의[부동산AtoZ] 전 종목 시세 보기 (-5.66%) 등 순으로 하락률이 크다.

코스피 급락세에 한국거래소는 이날 9시6분쯤 매도 사이드카를 발동했다. 매도사이드카는 코스피200 선물 하락 상태가 1분간 이어질 경우 프로그램매매 매도호가 효력이 5분간 정지되는 제도다.

9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시돼 있다. 이날 코스피는 하락 출발해 장 초반 5,200대까지 내려앉았다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 67.97포인트(5.89%) 내린 1086.70을 기록하며 고전 중이다. 코스닥은 58.19포인트(5.04%) 내린 1096.48로 출발한 뒤 낙폭을 키웠다. 외국인이 224억원, 기관이 435억원어치를 각각 순매수하는 가운데 개인은 406억원어치를 순매도 중이다.

코스닥 시가총액 상위 종목 중에선 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 742,000 전일대비 90,000 등락률 -10.82% 거래량 81,528 전일가 832,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 전 종목 시세 보기 (-9.62%)가 큰 폭으로 내렸고, ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 194,200 전일대비 17,300 등락률 -8.18% 거래량 54,127 전일가 211,500 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 [클릭 e종목]"ISC, 데이터센터 성장에 신사업까지…목표가↑" 전 종목 시세 보기 (-7.14%), 원익IPS 원익IPS close 증권정보 240810 KOSDAQ 현재가 126,100 전일대비 11,700 등락률 -8.49% 거래량 200,477 전일가 137,800 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 한투운용 '한국투자테크펀드', 테크 펀드 중 연초 이후 수익률 1위 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 전 종목 시세 보기 (-6.97%), 이오테크닉스 이오테크닉스 close 증권정보 039030 KOSDAQ 현재가 422,500 전일대비 30,500 등락률 -6.73% 거래량 56,917 전일가 453,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 코스피, 사상 첫 6천피 마감…종가 6083.86 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 외국인 3거래일 연속 순매수…코스피 1% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-7.06%), 케어젠 케어젠 close 증권정보 214370 KOSDAQ 현재가 121,900 전일대비 7,600 등락률 -5.87% 거래량 34,303 전일가 129,500 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 [클릭 e종목]"케어젠, '코글루타이드' 상업화·신약 기대…코스닥 대장주 부상" '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (-7.57%), 에임드바이오 에임드바이오 close 증권정보 0009K0 KOSDAQ 현재가 60,400 전일대비 4,900 등락률 -7.50% 거래량 251,736 전일가 65,300 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 기회가 왔는데 투자금이 부족하다면? 연 5%대 금리로 최대 4배까지 '숫자'로 증명한 K-바이오, 2025년 '돈 버는 바이오텍'의 서막 에임드바이오, 상장 첫해 흑자전환…영업익 206억 전 종목 시세 보기 (-6.89%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 44,100 전일대비 3,750 등락률 -7.84% 거래량 1,760,592 전일가 47,850 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑ 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 전 종목 시세 보기 (-6.06%), 보로노이 보로노이 close 증권정보 310210 KOSDAQ 현재가 311,500 전일대비 18,000 등락률 -5.46% 거래량 24,036 전일가 329,500 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 코스피 사상 최고치 마감…코스닥도 상승 '멈출 수가 없다' 코스피 5600선 껑충…코스닥도 5% 급등 코스닥 급등에 '매수 사이드카' 발동…코스닥150선물, 6%대↑ 전 종목 시세 보기 (-6.07%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 106,400 전일대비 6,600 등락률 -5.84% 거래량 466,450 전일가 113,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 코스피 5840선에 사상 최고치 마감…코스닥은 하락 코스피, 5600선 돌파… 삼성전자, 5% 뛰며 '19만전자' 등극 외국인 3조 ‘던지기’…코스피, 5089선 마감, 변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 (-5.75%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 726,000 전일대비 38,000 등락률 -4.97% 거래량 64,073 전일가 764,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 코스피, 장중 5700선 회복…코스닥도 '껑충' 전 종목 시세 보기 (-5.76%), 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 187,300 전일대비 11,900 등락률 -5.97% 거래량 104,066 전일가 199,200 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (-5.47%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 118,600 전일대비 8,400 등락률 -6.61% 거래량 387,068 전일가 127,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 위협받는 '오천피' 붕괴된 '천스닥'…그나마 외국인은 찔끔 돌아왔다 전 종목 시세 보기 (-5.28%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 159,600 전일대비 10,400 등락률 -6.12% 거래량 922,373 전일가 170,000 2026.03.09 09:46 기준 관련기사 '돌격개미'들 힘에 양 시장 반등…코스닥은 3%↑ 코스닥 3%대 반등…코스피는 보합권 코스피, 9.63% 급등…코스닥은 역대 최고 상승률 전 종목 시세 보기 (-5.00%) 등이 큰 낙폭을 보이고 있다.

한편 지난 6일(현지시간) 뉴욕증시는 일제히 약세 마감했다. 블루칩 중심의 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 453.19포인트(-0.95%) 내린 4만7501.55에 마감했다. 대형주 중심의 S&P500지수는 전장보다 90.69포인트(-1.33%) 떨어진 6740.02, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 361.31포인트(-1.59%) 내린 2만2387.68에 마감했다.

