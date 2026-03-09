창당 2주년 기자간담회

중대선거구제 등 정치개혁 촉구

'민심 반영' 검찰개혁 대안 제시

조국 조국혁신당 대표가 9일 "연대의 전제는 상대에 대한 존중이다. 저열한 공격이 또 벌어진다면 연대도 어려울 것"이라며 더불어민주당에 경고했다.

조국 조국혁신당 대표가 9일 국회에서 열린 창당 2주년 기자회견에서 발언하고 있다.

조 대표는 이날 오전 국회에서 열린 창당 2주년 기자간담회에서 "정청래 민주당 대표의 전격적 합당 제안 후 민주당 내 합당 반대파가 나와 당에 무차별 공격을 가했다"며 이같이 말했다.

송영길 민주당 전 대표가 혁신당을 향해 "호남에서 이삭줍기 말고 영남으로 가라"라고 발언한 부분도 문제 삼았다. 조 대표는 "혁신당 후보들은 지난 총선 시기 송 전 대표가 손잡은 극우 인사 변희재·최대집씨보다 훨씬 훌륭한 후보"라며 "모욕과 폄훼를 멈추라"라고 날을 세웠다.

그러면서 '호남 경쟁·비호남 연대'를 기조로 선거 연대를 구성하자고 제안했다. 조 대표는 "국민의힘이 호남에서 당선될 가능성이 사실상 0%라 경쟁해도 아무 문제가 안 된다. 6월 지방선거 목표인 내란·극우 정치적 심판과 축출에 전혀 지장을 일으키지 않는다"며 "서울이나 부산은 혁신당 민주당이 분열하면 문제가 발생한다고 본다"고 설명했다.

연대 논의를 위한 양당 간 공식 기구에 대해서는 "조만간 '2+2 회의'가 열릴 것 같다. '국민의힘 제로'라는 대전제를 인정하고 지역별로 어떻게 해야 할 것인가도 결정해야 한다"며 "(비호남 지역은) 각 당의 시도당에서 서로 협의하도록 자율권을 줘야 한다"고 했다.

자신의 지방선거·재보선 행보를 두고는 "조국혁신당 후보를 영입하고 배치하는 일에 총집중하고 있다"고 선을 그었다. 조 대표는 "정 대표의 합당 제안 뒤 3주가 허비됐다"며 "3월 말, 4월 초 지방선거 후보 영입·배치 작업을 최종적으로 매듭짓고 제가 어디 나갈지 선택할 것"이라고 했다．

조국 조국혁신당 대표가 9일 국회에서 열린 창당 2주년 기자회견에서 발언하고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

조 대표는 중대선거구제 도입 같은 정치개혁을 요구하며 비상행동에 돌입한다고 밝히기도 했다. 그는 "위헌적 선거제도부터 당장 바로잡아야 한다"며 "새롭게 출범하는 전남광주통합특별시가 이대로 지방의회를 구성하면 위헌 문제가 발생한다"고 강조했다.

전남광주통합특별시에 현행 선거구를 그대로 적용하면 광주광역시 12개 선거구는 인구 상한선을 초과하고, 반대로 전라남도 11개 선거구는 하한선에 미달한다는 설명이다. 조 대표는 "중대선거구제, 연동형 비례대표제, 비례대표 정수 확대, 광역단체장 결선투표제 도입 등 국민이 명령한 정치개혁 과제를 실현하는 데 모든 힘을 다하겠다"고 했다.

조국 조국혁신당 대표가 9일 국회에서 열린 조국혁신당 창당 2주년 기자회견에 참석하고 있다. 김현민 기자 원본보기 아이콘

이날 조 대표는 정부의 공소청 설치법 개정안의 수정 필요성도 주장했다. 그는 "검찰이 법원과 동급임을 과시하기 위해 만든 3단계 구조를 공소청에 그대로 이식할 이유가 전혀 없다"며 공소청과 지방공소청으로 이뤄진 2단계 구조를 대안으로 제안했다. 중수청법을 놓고는 "사이버범죄가 (관할 범죄에 추가로) 들어간 게 문제"라면서 "수정이 쉽지 않을 것 같긴 하나 최소 범위 내라도 수정이 필요하다"고 덧붙였다.

최근 이재명 대통령이 개혁 강경파에 대한 우려로 해석되는 글을 사회관계망서비스(SNS)에 게시한 것에 대해서는 "대통령의 입장을 충분히 이해한다"면서도 "입법의 최종 권한은 국회에 있기 때문에 대통령의 의견을 존중하면서도 검찰개혁을 열망했던 국민의 의지를 반영해야 하지 않나 생각한다"고 했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



