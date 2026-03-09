영업이익 전년보다 10.33% 증가

부산항만공사가 지난해 매출과 영업이익이 모두 증가하며 22년 연속 흑자 경영을 이어갔다.


부산항만공사는 2025 회계연도 결산 결과 매출 4049억원, 영업이익 1417억원, 당기순이익 439억원을 기록했다고 9일 알렸다.

매출은 전년 대비 254억원(6.68%), 영업이익은 133억원(10.33%) 각각 증가했다. 총자산도 4097억원(5.09%) 늘어나며 수익성과 성장성을 동시에 확보했다.


실적 개선은 부산항 항만시설 임대료 증가와 함께 전략적 자금 조달을 통한 이자비용 절감, 전사적인 경상경비 절감 노력 등이 영향을 미친 것으로 분석됐다.

송상근 부산항만공사 사장은 "지정학적 리스크와 보호무역 강화 등 대외 불확실성이 지속되는 상황에서도 의미 있는 성과를 거뒀다"고 말했다.


또 "건전한 재무구조를 바탕으로 부산항의 인공지능 전환과 친환경 항만 구축을 추진해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"고 힘줬다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

