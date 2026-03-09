부산 출항·6박7일 일정

웅진프리드라이프는 4월 말까지 470만원 상당의 크루즈 여행권을 증정하는 '업계 최초 전세선 크루즈 론칭 기념' 이벤트를 진행한다고 9일 밝혔다.

해당 이벤트는 유튜브, 인스타그램, 블로그, 카카오톡 채널, 홈페이지 등 웅진프리드라이프의 공식 채널을 통해 참여할 수 있다. 이벤트 홈페이지에 크루즈를 타고 북해도로 떠나고 싶은 특별한 이유를 제출하면 된다. 이벤트를 개인 사회관계망서비스(SNS)에 공유하면 당첨 확률이 높아진다.

추첨을 통해 선정된 3명의 당첨자에게는 북해도 크루즈 이용권이 증정된다. 1등은 470만원 상당의 발코니 독실, 2등은 400만원 상당의 오션뷰 독실, 3등은 350만원 상당의 인사이드 독실 이용권을 각각 받게 된다. 당첨자는 오는 5월 6일 이벤트 홈페이지 내 공지 및 개별 연락을 통해 발표될 예정이다. 프로모션에 참여한 모든 고객에게는 얼리버드 할인 혜택도 제공된다.

북해도 전세선 크루즈는 오는 6월 19일 부산에서 출항해 일본 하코다테와 오타루를 경유하는 6박 7일 일정으로 구성된다. 운항 선박은 코스타 크루즈의 12만톤급 초대형 선박 '코스타 세레나'호다. '선상 위의 페스티벌'을 테마로 가수 김태우 등이 출연하는 특별 라이브 콘서트도 마련된다.

웅진프리드라이프 관계자는 "앞으로도 고객의 생애 대소사를 함께하는 토탈 라이프케어 플랫폼으로서 다양한 혜택을 선보이겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



