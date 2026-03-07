마수드 페제시키안 이란 대통령이 7일(현지시간) 이란의 반격 과정에서 피해를 본 걸프 국가들에 사과하며 공격 중단 방침을 밝혔다.

AFP·AP통신 등에 따르면 페제시키안 대통령은 이날 국영 TV 연설에서 "임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 해당 국가들에 대한 공격을 중단하는 방안을 승인했다"고 말했다.

그는 이어 "이란은 역내 국가들에 적대감이 없다"며 걸프 국가들에 사과의 뜻을 거듭 강조했다.

이란은 미국과 이스라엘의 공격 이후 보복 차원에서 바레인, 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE) 등 걸프 지역에 있는 미군 시설과 미국 자산을 겨냥한 공격을 이어왔다. 그러나 이 과정에서 민간인 피해가 발생하면서 국제사회의 비판도 커졌다. 이란은 공격 대상이 걸프 국가가 아닌 해당 지역의 미군 기지 등 미국 자산이었다는 입장을 반복해왔다.

이번 공격 중단 결정은 걸프 국가들의 군사 대응 움직임과 유럽의 군사 지원 확대 가능성을 의식한 조치라는 해석도 나온다.

실제로 UAE, 카타르, 바레인 등 이란의 공격을 받아 피해가 커진 걸프 국가들은 군사 대응 방안까지 검토하고 있는 것으로 알려졌다. 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등 유럽 주요국도 자국 교민과 군사기지 보호를 이유로 미군과 걸프 지역에 대한 군사 지원 방침을 이미 공식화했다.

한편 페제시키안 대통령은 미국의 '무조건 항복' 요구에 대해서는 강하게 반발했다. 그는 "적들이 바라는 이란 국민의 항복은 결코 이뤄지지 않을 것"이라며 "그들의 소망은 무덤까지 가져가야 할 것"이라고 말했다.

앞서 도널드 트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어를 통해 "이란과의 합의는 '무조건 항복' 외에는 없다"며 이란을 압박한 바 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



