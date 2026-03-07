이현규 창원특례시장 예비후보, 선거사무소 열고 창원시민들 속으로
이현규 경남 창원특례시장 예비후보가 7일 창원에서 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거 행보에 나섰다.
이날 행사에는 창원시민 약 500여명이 각계각층에서 참석해 출정식을 연상하는 분위기 속에서 성황을 이뤘다.
이현규 경남 창원특례시장 예비후보와 배우자.
행사에는 신희범 경남노인회 회장(전, 창원시 부시장)을 비롯해 전직 부시장 7명 등 주요 인사와 시민들이 참석해 이 후보의 출마를 응원했다.
이 후보는 이날 개소식에서 "시민이 중심이 되는 창원을 만들겠다"며 '4터 공약'을 핵심 비전으로 제시했다. 그는 시민의 삶의 질 향상을 위해 삶터, 일터, 놀터, 숨터 등 네 가지 정책 방향을 중심으로 창원시 발전을 이끌겠다고 밝혔다.
또한 이 후보는 "현재의 5개 구청 권한을 자치구에 버금가는 수준으로 확대해 실질적인 지방자치를 구현하겠다"며 "행정이 위에서 내려오는 방식이 아니라 시민의 삶의 현장, 즉 밑바닥을 살피는 시장이 되겠다"고 강조했다.
아울러 "불필요한 법률 규제는 완화하고 조례를 적극적으로 정비해 시민에게 더 가까이 다가가는 행정을 펼치겠다"며 "시민 우선 중심주의 행정을 통해 창원의 변화를 이끌겠다"고 포부를 밝혔다.
한편 이날 개소식은 시민들의 응원 속에서 창원시 미래 발전 방향과 정책 비전을 공유하는 자리로 진행됐다.
