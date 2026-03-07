최근 5년간 천안 분양 단지 25곳 중 ‘중도금 무이자’ 초기 적용 단지는 단 4곳
중도금 무이자·계약금 5% 등 다양한 금융 혜택

두산건설 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’, 다양한 혜택 제공
AD
원본보기 아이콘

고금리 기조가 이어지는 가운데 분양시장에서 중도금 무이자 혜택이 수분양자들의 부담을 크게 줄이는 핵심 금융조건으로 각광받고 있다. 특히 천안시는 최근 5년간 분양된 단지 중 초기 분양 단계에서 중도금 무이자 혜택을 제공한 곳이 단 4곳에 그친 것으로 나타나 희소성이 부각된다.


실제 한국부동산원 청약홈 자료를 보면 최근 5년('21년 12월~'25년 12월)간 천안시에서 분양한 단지는 총 25곳으로, 이들 단지의 입주자 모집공고문을 전수조사한 결과 중도금 무이자 혜택이 명시된 단지는 지난해 12월 분양한 '두산위브더제니스 센트럴 천안'을 비롯해 단 4곳에 불과한 것으로 나타났다.

중도금 무이자란 중도금 대출에 대한 이자를 수분양자가 부담할 필요가 없는 방식이다. 분양가는 통상 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 나눠 낸다. 그중 중도금은 일반적으로 대출을 이용해 납부하는데, 이때 발생하는 대출 이자도 수분양자가 내야 할 몫으로 돌아간다. 그러나 중도금 무이자 혜택이 적용될 경우 이 대출 이자의 전부를 시행사나 시공사가 대신 납부하게 된다.


'두산위브더제니스 센트럴 천안'이 대표적으로, 단지는 올해 천안시에서 분양한 아파트 중 유일하게 중도금 60%에 대해 전액 무이자 혜택이 적용된 데다 계약금 5%, 1차 계약금 500만원 정액제 등의 추가 금융 혜택까지 제공된다.

Advertisement

한편 '두산위브더제니스 센트럴 천안'은 두산건설이 충청남도에 처음 선보이는 '두산위브더제니스' 하이엔드 브랜드 아파트다. 충청남도 천안시 동남구 청당동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다. 전 세대가 수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.


실제 단지는 남향 위주의 단지 배치로 채광성과 일조권이 우수하며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍성을 높였다. 일부 세대엔 3면개방형 구조가 적용돼 실내 개방감이 한층 극대화될 예정이다. 전 주택형에 안방 드레스룸이 조성되며 평형에 따라 전용면적 84㎡A·C타입에는 알파룸, 84㎡B타입에는 팬트리 등 수납 특화 공간이 도입된다.


단지 도보권 청당초등학교를 비롯해 천안가온중, 천안청수고 등 초·중·고교가 두루 가깝다. 차량을 이용해 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이 있으며, 약 15분 거리에는 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 있다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

[단독]지자체 경고 무시하던 국토부, 다주택자 실거주 유예 지침 뒤늦게 수정 [단독]지자체 경고 무시하던 국토부, 다주택자 실...
AD

한편 '두산위브더제니스 센트럴 천안'의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.


lshb01@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement