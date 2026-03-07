두산건설 ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’, 다양한 혜택 제공

최근 5년간 천안 분양 단지 25곳 중 ‘중도금 무이자’ 초기 적용 단지는 단 4곳

중도금 무이자·계약금 5% 등 다양한 금융 혜택

고금리 기조가 이어지는 가운데 분양시장에서 중도금 무이자 혜택이 수분양자들의 부담을 크게 줄이는 핵심 금융조건으로 각광받고 있다. 특히 천안시는 최근 5년간 분양된 단지 중 초기 분양 단계에서 중도금 무이자 혜택을 제공한 곳이 단 4곳에 그친 것으로 나타나 희소성이 부각된다.

실제 한국부동산원 청약홈 자료를 보면 최근 5년('21년 12월~'25년 12월)간 천안시에서 분양한 단지는 총 25곳으로, 이들 단지의 입주자 모집공고문을 전수조사한 결과 중도금 무이자 혜택이 명시된 단지는 지난해 12월 분양한 '두산위브더제니스 센트럴 천안'을 비롯해 단 4곳에 불과한 것으로 나타났다.

중도금 무이자란 중도금 대출에 대한 이자를 수분양자가 부담할 필요가 없는 방식이다. 분양가는 통상 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 나눠 낸다. 그중 중도금은 일반적으로 대출을 이용해 납부하는데, 이때 발생하는 대출 이자도 수분양자가 내야 할 몫으로 돌아간다. 그러나 중도금 무이자 혜택이 적용될 경우 이 대출 이자의 전부를 시행사나 시공사가 대신 납부하게 된다.

'두산위브더제니스 센트럴 천안'이 대표적으로, 단지는 올해 천안시에서 분양한 아파트 중 유일하게 중도금 60%에 대해 전액 무이자 혜택이 적용된 데다 계약금 5%, 1차 계약금 500만원 정액제 등의 추가 금융 혜택까지 제공된다.

한편 '두산위브더제니스 센트럴 천안'은 두산건설이 충청남도에 처음 선보이는 '두산위브더제니스' 하이엔드 브랜드 아파트다. 충청남도 천안시 동남구 청당동 일원에 들어서는 이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다. 전 세대가 수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.

실제 단지는 남향 위주의 단지 배치로 채광성과 일조권이 우수하며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍성을 높였다. 일부 세대엔 3면개방형 구조가 적용돼 실내 개방감이 한층 극대화될 예정이다. 전 주택형에 안방 드레스룸이 조성되며 평형에 따라 전용면적 84㎡A·C타입에는 알파룸, 84㎡B타입에는 팬트리 등 수납 특화 공간이 도입된다.

단지 도보권 청당초등학교를 비롯해 천안가온중, 천안청수고 등 초·중·고교가 두루 가깝다. 차량을 이용해 약 10분 거리에 지하철 1호선·경부선 천안역이 있으며, 약 15분 거리에는 KTX·SRT 천안아산역이 위치해 있다.

한편 '두산위브더제니스 센트럴 천안'의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련돼 있다.

