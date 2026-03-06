권영세 의원실 주최 토론회 참석

오세훈 서울시장이 6일 정부의 용산국제업무지구 1만 가구 공급안에 대해 "6000가구 공급이 가장 안정적인 수준이며, 학교 문제 등이 해결되더라도 최대 8000가구가 한계"라고 밝혔다.

6일 서울시 여의도 국회의원회관 제1소회의실에서'용산국제업무지구 주택 1만 가구 공급 논란과 올바른 해법 모색을 위한 정책토론회'가 열렸다. 앞줄 왼쪽부터 권영세 국민의힘 의원, 오세훈 서울시장, 나경원 국민의힘 의원. AD 원본보기 아이콘

오 시장은 이날 서울 여의도 국회의원회관 제1 소회의실에서 권영세 국민의힘 의원 주최로 열린 '용산국제업무지구 주택 1만 가구 공급 논란과 올바른 해법 모색을 위한 정책토론회'에 참석해 "용산국제업무지구로 단기적인 주택 물량을 채우려 해서는 안 된다"며 이같이 말했다.

앞서 국토교통부는 수도권 노후 청사와 유휴부지 등을 활용해 6만 가구를 공급하는 내용을 담은 '1·29 부동산 공급 대책'을 발표하며, 용산국제업무지구에 1만 가구를 공급하겠다는 계획을 밝혔다. 이에 대해 오 시장과 권영세 의원은 서울시청 집무실에서 긴급 면담을 갖고 '용산 국제업무지구와 서울 도시 공급'을 주제로 전문가와 시민이 참여하는 토론회를 열어 각계 의견을 수렴하겠다고 밝힌 바 있다.

오 시장은 "용산국제업무지구는 미래 일자리 창출을 위한 서울의 핵심 전략 거점"이라며 "국토부와 국제업무 기능을 중심으로 글로벌 비즈니스 허브를 조성하기 위해 수년간 논의해온 만큼, 주거 계획도 이러한 원칙을 훼손하지 않는 범위에서 신중하게 설계돼야 한다"고 강조했다.

Advertisement

이어 "공급 규모를 무리하게 확대하는 것은 미래를 잃어버리는 선택"이라며 강한 우려를 나타냈다. 그는 "1만 가구로 확대하면 학교 시설 등 추가 행정 절차를 거쳐야 해 최소 2년 이상 사업 기간이 더 소요될 수 있다"며 "공급을 늘리겠다고 하면서 오히려 사업 시계를 늦추는 결정은 피해야 한다"고 설명했다.

AD

또 오 시장은 공급 물량이 늘어날 경우 소형 평형 위주 공급이 불가피하다는 점도 지적했다. 그는 "글로벌 인재 유치를 위해 25평, 35평 중심으로 계획했던 주거 구성이 모두 흔들릴 수 있다"며 "양을 늘리는 대신 질을 포기하는 것은 서울의 경쟁력을 깎아내리는 일"이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>