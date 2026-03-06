부영, 화순군에 월세 1만원 임대주택 100가구 추가 공급
부영그룹-전남 화순군, 업무협약 체결
부영그룹이 전남 화순군과 손잡고 올해 '만원임대주택' 100가구를 추가 공급한다. 화순군은 이 주택을 청년과 신혼부부에게 월 1만원에 재임대할 예정이다.
부영그룹은 최근 화순군과 이 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 6일 밝혔다. 만원임대주택은 화순군이 부영아파트를 빌린 뒤 이를 청년과 신혼부부에게 월 1만원에 다시 임대하는 주거 지원 사업이다.
부영그룹은 2022년 12월 화순군과 양해각서를 맺은 뒤 2023년부터 지난해까지 300가구를 공급했다. 여기에 올해 공급 물량 100가구를 추가하기로 하면서 전체 공급 규모는 400가구로 늘어나게 됐다.
이 사업을 통해 지난 3년 동안 다른 지역에 살던 청년과 신혼부부 134명이 화순으로 전입했다. 입주 이후 출산한 자녀는 21명으로 집계됐다.
현재 공급 중인 1차 물량은 23가구다. 이어 2차 물량은 다음 달 16일 모집 공고를 내고, 20일부터 4월3일까지 신청을 받는다. 추첨은 5월2일 진행되며, 입주는 7월부터 시작될 예정이다.
부영그룹 측은 "'집의 목적은 소유가 아닌 거주에 있다'는 이중근 회장 철학을 바탕으로 민간 임대아파트 공급을 통한 서민 주거 안정에 힘쓰고 있다"며 "지역 소멸, 저출생·고령화 등 당면한 사회적 문제 해결을 위해 기업 차원에서 노력 중"이라고 했다.
