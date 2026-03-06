LIG넥스원 LIG넥스원 close 증권정보 079550 KOSPI 현재가 871,000 전일대비 108,000 등락률 +14.15% 거래량 905,566 전일가 763,000 2026.03.06 10:58 기준 관련기사 [특징주]'천궁-Ⅱ 제작사' LIG넥스원, 두자릿수 강세 [특징주]중동 사태에 방산주, 줄줄이 신고가 [특징주]방산주, UAE와 350억달러 규모 협력에 강세 전 종목 시세 보기 이 6일 장중 12%대 상승세를 보이고 있다.

이날 오전 10시30분께 한국거래소에서 LIG넥스원은 전장 대비 12.45% 오른 85만8000원에 거래되고 있다. 장 초반 15.20% 상승한 89만9000원까지 오르며 52주 최고가도 경신했다.

북 탄도미사일 요격용으로 개발된 국산 천궁-2 요격미사일. 최대 15km 고도의 북 미사일을 요격할 수 있다. AD 원본보기 아이콘

미국·이스라엘의 이란 공습 이후 LIG넥스원을 비롯한 방산주들이 강세를 보이고 있다.

특히 아랍에미리트(UAE)에 배치된 국산 방공 무기 천궁-Ⅱ가 이란이 발사한 미사일을 요격한 것으로 알려지며 투자 심리를 자극한 것으로 풀이된다. LIG넥스원은 천궁-Ⅱ의 체계종합을 맡고 있다.

아울러 UAE는 한국 정부에 요격미사일 조기공급을 요청한 것으로 알려졌다.

