코스피 5500 밑으로 하락

양시장 개인 순매수 지속

코스닥 지수가 전날에 이어 이틀 연속 가파르게 상승하며 6일 장 초반 '사이드카(프로그램 매수호가 일시효력정지)'가 발동됐다. 반면 코스피는 1% 넘게 하락하며 주춤하는 모습이다.

한국거래소는 이날 오전 9시11분 코스닥 시장 매수 사이드카를 발동했다고 밝혔다. 코스닥150선물가격이 전날 대비 6% 넘게 상승하면서 발동 조건이 충족됐다. 이후 발동 시점부터 5분간 프로그램매매가 중단됐으며 이후 자동 해제됐다.

이틀 연속 발동된 사이드카가 해제된 이후 오전 9시55분 기준 코스닥 지수는 전날 대비 1.13% 오른 1128.59를 기록했다. 장 초반 상승세는 다소 가라앉은 분위기다. 이날 코스닥은 전날 대비 0.10% 오른 1117.49로 개장한 이후 장 초반 1154.23까지 올랐다.

반면 코스피 지수는 다소 주춤한 모습이다. 오전 9시58분 기준 전날 대비 1.63% 떨어진 5492.97을 기록하며 5500선을 내줬다.

Advertisement

AD

그럼에도 개인들은 여전히 매수 행렬을 이어가고 있다. 같은 시간 코스피 시장에서 개인은 2조4264억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 1조5250억원, 8567억원을 순매도했다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 2103억원, 659억원을 순매수했다. 외국인은 2791억원을 순매도했다.

코스닥 지수가 전날에 이어 또다시 가파른 상승세를 보이면서 6일 장 초반 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동된 가운데 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 92.88p(1.66%) 내린 5,491.02으로, 코스닥 지수는 전장보다 1.08p(0.10%) 오른 1,117.49로 원/달러 환율은 전날보다 10.9원 오른 1,479.0원에 장을 시작했다. 2026.3.6 2026.3.6 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>