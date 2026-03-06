전 구성원 대상 '빵과 장미' 나눔 이벤트 진행

SK바이오팜은 8일 '세계 여성의 날'을 맞아 조직 내 다양성과 포용의 가치를 확산하고 지속가능한 조직문화를 조성하기 위한 기념행사를 개최했다고 6일 밝혔다.

SK바이오팜 '2026 세계 여성의날' 기념행사 개최. SK바이오팜

이번 행사는 올해 세계 여성의 날인 8일이 일요일인 점을 고려해 6일 금요일에 진행됐다. 전 구성원이 참여해 여성의 권리 증진과 평등의 의미를 되새기는 화합의 장으로 마련됐다.

이날 오전 SK바이오팜 본사 8층 카페에서는 출근하는 전 구성원에게 장미꽃과 함께 빵과 커피 세트를 전달하는 이벤트가 열렸다. 세계 여성의 날의 상징인 '빵(생존권)'과 '장미(참정권)'의 의미를 담아 기획했다. 카페 한편에는 '다양성과 포용'을 주제로 한 피켓과 포토 부스가 설치돼, 구성원들이 기념사진을 촬영하며 행사에 참여했다.

오후에는 수석급 이상 여성 구성원 30여명을 대상으로 서지희 사외이사(이사회 의장)의 '조직 내 다양성의 힘과 여성 리더십' 특별 강연이 진행된다.

SK바이오팜은 지속가능경영(ESG)의 핵심 가치 중 하나인 '다양성과 포용'을 실천하기 위해 세계 여성의 날 기념행사를 비롯한 다양한 사내 프로그램을 운영하고 있다. SK바이오팜은 글로벌 ESG 평가기관인 MSCI(모건스탠리캐피털인터내셔널)로부터 2년 연속 최고 등급인 'AAA'를 획득한 바 있다.

이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 행사는 전 구성원이 서로의 차이를 존중하고 포용하는 문화를 정착시키기 위한 노력의 일환"이라며 "앞으로도 모든 구성원이 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있는 평등하고 건강한 기업문화를 앞장서 만들어 나갈 것"이라고 밝혔다.

곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr



