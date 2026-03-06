캘리포니아서 음주단속에 적발

대변인 "변명의 여지 없다" 사과

팝스타 브리트니 스피어스가 미국 캘리포니아에서 음주운전 혐의로 체포됐다가 석방됐다. 스피어스는 혈중알코올농도 검사를 받은 뒤 풀려났으며 오는 5월 법정에 출두할 예정이다.

5일 로이터통신과 AP통신 등에 따르면 스피어스는 4일 밤(현지시간) 캘리포니아주 벤투라에서 진행된 음주 단속 과정에서 적발됐다.

스피어스는 이후 병원으로 이동해 혈중알코올농도 검사를 받았으며 운전하던 차량은 견인된 것으로 전해졌다.

그는 다음 날인 5일 일단 석방됐으며 오는 5월4일 법정에 출두해 관련 혐의에 대한 절차를 밟을 예정이다.

스피어스는 과거에도 교통 관련 사건으로 기소된 전력이 있다. 그는 2007년 기물 파손을 초래한 뺑소니 사고 혐의로 기소된 바 있다.

스피어스 측은 이번 사건과 관련해 사과 입장을 밝혔다. 그의 대변인은 미국 언론에 낸 성명에서 "완전히 변명의 여지가 없다"며 "브리트니는 법을 준수하며 올바른 조치를 취할 것이며 이번 일이 브리트니의 삶에 오랫동안 필요했던 변화의 첫걸음이 되기를 바란다"고 말했다.

