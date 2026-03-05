[단독] 추돌사고 현장서 음주 측정했더니 '만취' 시보 경찰 … 경남경찰, 감찰 나서
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
경남경찰청. 이세령 기자
AD
차량 추돌사고 현장에서 한 차량 운전자가 만취 상태의 시보 경찰인 것이 드러나 경찰이 감찰에 나섰다.
5일 경남경찰청 등에 따르면 전날 오후 창원의 한 도로에서 차량 추돌 사고가 났다.
출동한 경찰은 사고 현장 조사와 함께 두 차량 운전자를 상대로 음주 측정을 했고, 이 과정에서 앞서가던 차량 운전자 혈중알코올농도가 면허 취소 수준인 것을 확인했다.
해당 운전자는 경남경찰청 기동대 소속 시보 경찰 20대 A 씨로 파악됐다.
Advertisement
당시 그가 근무지인 김해에서 제대 회식을 한 후 거주지인 창원으로 넘어오던 중 사고가 난 것으로 전해졌다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사하는 동시에 A 씨를 상대로 감찰을 벌이고 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"이게 맞아?" 이코노미석 1250만원…전쟁에 항공권...
AD
경찰 관계자는 "조사 중인 사안이라 정확한 내용은 밝힐 수 없다"며 "절차에 맞게 명확히 조사하고 결과에 따라 사안을 엄중히 처리할 예정"이라고 말했다.
영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement