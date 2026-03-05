5일 2차 점검회의 개최...유가·물류비 상승 등 위험요인 선제 대응



이승원 경제부시장 "피해 기업 발생하면 기업에 실질적인 도움 될 수 있도록 노력"

이승원 세종시 경제부시장이 최근 발생한 '중동사태'와 관련 "현재 관내 기업의 직접적인 피해는 제한적인 상황이나 대외 불확실성이 확대되고 있는 만큼 선제 대응이 중요하다"며 "피해 기업이 발생하면 관계기관과 긴밀히 협력해 기업에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이 부시장은 5일 시청에서 중소기업 피해 비상대책반 2차 점검 회의를 주재하며 이같이 말했다.

세종특별자치시는 최근 미국-이란 무력 충돌 사태에 따른 경제적 위기 요인에 선제적으로 대응하기 위해 비상대책반을 구성·운영 중이다.

비상대책반은 시 기업지원과를 중심으로 세종테크노파크, 세종일자리경제진흥원, 세종상공회의소, 한국무역협회, 대한무역투자진흥공사, 한국무역보험공사 등 6개 관계기관이 참여한다.

이들은 지난 2일 1차 점검 회의에서 중동사태로 촉발된 국제유가 및 해상운임 상승, 환율 변동성 확대 등에 대한 영향을 살펴보고 대응 방향을 논의했다.

이날 2차 점검 회의는 산업통상자원부 주관 실물경제 점검 회의 등 정부 차원의 대응 움직임에 맞춰 관내 기업 피해 상황을 추가로 살펴보며 신속한 지원 체계를 구축하는 데 집중했다.

현재 관내 기업 대다수는 원료 물량을 확보한 상태로, 즉각적인 피해는 집계되지 않았다.

다만 호르무즈 해협 봉쇄 등 사태 장기화 시 원료 단가 상승과 원자재 운송 기간 지연 등 경제적 여파가 발생할 것으로 전망된다.

이에 시는 선제적으로 피해기업신고센터를 운영해 중동사태에 따른 피해기업 신청을 받고 경영난에 대비한 중소기업 경영안정 자금 대출 금리(이차보전) 우대 방안 등을 검토하기로 했다.

한편, 중동사태로 피해를 입은 기업은 시 피해기업신고센터로 연락하면 피해 지원이나 상담을 받을 수 있다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



