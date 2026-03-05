이건희 회장 포르쉐, 美 경매 시장에 나와

"역사적 가치 매우 높아"

예상 낙찰가 5.3억~6.7억원선

독일의 포르쉐 전문 튜닝 제조사 루프(RUF)가 1989년 이 회장을 위해 특별 제작한 '루프 928R'. 구딩앤컴퍼니 AD 원본보기 아이콘

고(故) 이건희 삼성그룹 선대회장이 소유했던 희귀 포르쉐 모델이 세계적인 경매 시장에 매물로 나왔다. 독일의 포르쉐 전문 튜닝 제조사 루프(RUF)가 이 회장을 위해 1989년 특별 제작한 '루프 928R'이다.

지난 5일(현지시간) 미국 경매 전문 회사 구딩앤컴퍼니(Gooding & Company)는 미국 플로리다주 아멜리아 아일랜드에서 열리는 경매에 해당 차량이 출품된다고 밝혔다. 예상 낙찰가는 최소 40만달러(약 5억3000만원)에서 최대 50만달러(약 6억7000만원) 수준으로 알려졌다.

'루프 928R'은 전 세계에 단 한 대만 존재하는 원오프(One-off) 모델이다. 엔진룸 내부에는 이건희 선대회장의 이름이 새겨진 전용 명판이 부착돼 있다. 여기에 기존 포르쉐 928의 부품을 교체하는 수준을 넘어, 도색되지 않은 차체(Body-in-white) 상태에서부터 직접 제작 공정을 거쳤다.

현재 출고되는 차량들과 비교해도 뛰어난 성능을 보유했다. 5.0리터 V8 엔진을 재설계해 최고 출력 360마력, 최대 토크 48.9kg·m을 발휘한다. 외관은 블랙 컬러로 마감되었으며, 내부는 와인 레드 가죽과 알칸타라 소재의 스티어링 휠이 조화를 이뤄 1980년대 후반의 클래식한 분위기를 극대화했다. 여기에 19인치 루프 전용 휠과 카본 세라믹 브레이크 시스템, 업그레이드된 배기 장치 등 현대적인 기술력도 더해졌다.

주행거리는 약 2560km(1568마일)로, 신차급 상태를 유지하고 있다. 오랫동안 '삼성 컬렉션'의 핵심 자산으로 보관되어 오다 최근 루프사가 다시 매입해 2021년 파펜하우젠 본사에서 정밀 복원 작업을 마친 것으로 알려졌다.

루프는 생전 초고가의 슈퍼카를 수집하며 자동차에 깊은 관심을 보였던 이건희 회장의 취향이 그대로 반영된 모델이라는 평가를 받는다. 경매 관계자는 "이 회장의 컬렉션은 기술적으로 의미 있는 모델에 집중되어 있다"며 "세계 최고의 제조사가 그만을 위해 제작한 이 차량은 역사적 가치가 매우 높다"고 설명했다.

