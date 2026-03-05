시대상 반영한 새 캐릭터 개발

죽녹원과 메타세쿼이아길 상징

전남 담양군청 전경. 전남 담양군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 담양군이 지역 대표 관광지인 죽녹원과 메타세쿼이아길 등의 정체성을 담은 새로운 관광 캐릭터를 개발해 본격적인 관광 브랜드 확장에 나선다.

5일 담양군에 따르면 군은 그동안 '대돌이·딸리(2000년대)', '담이·양이(2014년)', '판담(2017년)' 등 시대별로 다양한 캐릭터를 운영해 왔다. 하지만 급변하는 세계화 흐름과 현대적인 시대상에 부합하지 않는다는 지적이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 이번 신규 캐릭터 사업은 단순한 기본형 제작에 그치지 않고, 담양의 관광 브랜드를 한층 강화하며 다양한 기념 상품과 콘텐츠로 확장하는 것을 핵심 목표로 삼고 있다.

특히 캐릭터 개발의 핵심으로 '스토리텔링(이야기)'을 내세웠다. 군은 죽녹원과 메타세쿼이아길 등 대표 관광 자원과 자연환경을 현대적인 감각으로 재해석해 남녀노소 누구나 친근하게 공감할 수 있는 개성 넘치는 캐릭터를 선보일 방침이다.

군은 기획 단계부터 상표권 등록을 적극적으로 추진하고, 캐릭터를 활용한 다채로운 기념 상품과 콘텐츠를 제작해 관광객들에게 새로운 즐길 거리를 제공할 계획이다. 구체적인 개발이 완료되면 군민과 관광객을 대상으로 선호도 조사를 실시해 최종 캐릭터 기본형을 확정 짓게 된다.

아울러 민간 영역에서도 해당 캐릭터를 활용해 독창적인 관광 상품을 개발할 수 있도록 브랜드 사용권을 부여하고, 체계적인 지원을 돕는 관련 조례 제정도 함께 검토 중이다.

담양군 관계자는 "담양의 대표 관광 자원을 고스란히 담아낸 새 캐릭터를 통해 관광 브랜드를 굳건히 다지고, 굿즈와 콘텐츠로 영역을 확장해 지역 관광 활성화에 큰 보탬이 되도록 하겠다"고 말했다.

