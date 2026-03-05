조명래 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 창원시 청사를 마산해양신도시로 옮긴다는 정책 구상을 발표했다.

조 예비후보는 5일 시청 프레스센터에서 정책 발표 기자회견을 열고 "통합청사를 마산해양신도시로 옮겨 각 지역의 특색을 살려내겠다"라고 말했다.

또 "통합청사의 이전은 단순히 건물만 옮기는 게 아니라 마산, 창원, 진해의 균형을 잡고 창원시를 다시 뛰게 할 핵심 전략"이라고 강조했다.

그는 "창원특례시는 2010년 통합 당시 인구 108만 도시였지만 2024년 100만명 선이 무너진 99만 9858명을 기록했다"며 "지난 10년 사이 청년 인구는 27.6%나 빠져나갔고 세 지역의 균형을 맞추지 못해 마산과 진해의 활력이 사라졌다"라고 지적했다.

이어 "이는 단순히 마산과 진해의 위기로 끝나지 않는다"며 "마산과 진해가 무너지면 그 피해는 고스란히 창원으로 돌아오게 된다"라고도 했다.

조명래 국민의힘 경남 창원특례시장 예비후보가 창원시청사를 마산해양신도시로 이전한다는 정책을 발표하고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

조 예비후보는 "당시 창원특례시 통합준비위원회는 시청 소재지를 마산으로 하겠다고 약속했지만 정치적 이해관계 때문에 시민과의 신뢰를 깨뜨렸다"며 "이제는 신뢰를 회복할 시간"이라고 말했다.

"마산해양신도시는 3403억원의 공공재원이 투입된 대규모 인공섬이지만 잦은 민간 공모 무산과 법적 분쟁으로 애물단지가 될 위기에 처해있다"며 "시청이라는 확실한 공공 닻으로 발전을 이끌어 새로운 랜드마크를 만들겠다"라고 했다.

그러면서 "시청이 떠난 성산구는 기업 지원 업무 중심의 2청사를 유지하면서 지구단위 계획 전면재정비를 시행할 예정"이라며 "지구단위 계획 전면 재정비, 공공기여제 활용 등으로 용도 불일치 지역을 합법화하고 재정비하며, 재건축을 적극적으로 시행해 성산구를 강남처럼 키워내겠다"고 약속했다.

아울러 "창원권역에서 시청이 멀어져서 불편할 수 있다는 우려는 디지털 트윈 민원센터로 대응할 것"이라며 "통합청사 마산 이전을 위해 공론화 위원회를 구축하고 이 과정에서 들어가는 비용과 사회적 파급효과를 투명하게 찾아내겠다"고 덧붙였다.

조 예비후보는 "2010년 잃어버린 시민과의 약속을 되찾고, 세 지역의 주민이 말 뿐인 통합이 아닌 각 지역 특색을 사랑하며 살아갈 수 있는 초석을 깔겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



