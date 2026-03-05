늘어진 티셔츠에 편안한 표정 '포착'

배우 심은하의 과거(왼쪽) 모습과 현재 근황. SNS AD 원본보기 아이콘

은퇴 이후 좀처럼 모습을 드러내지 않았던 '청순의 아이콘' 배우 심은하(54)의 근황이 공개돼 화제다.

5일 여러 사회관계망서비스(SNS)에는 '레전드 미모 심은하 54세 근황'이라는 글과 사진이 확산하고 있다.

공개된 사진 속에는 심은하가 남편인 지상욱 전 국회의원과 함께 비행기 안에서 셀피를 찍는 모습이 담겼다. 편안한 티셔츠 차림의 심은하는 환하게 미소를 짓고 있었고, 부부는 나란히 카메라를 바라보며 자연스러운 분위기를 연출했다.

배우 심은하(오른쪽)와 그의 남편인 지상욱 전 국회의원. SNS 원본보기 아이콘

사진을 접한 누리꾼들은 "아직도 청순하다" "행복해 보여서 보기 좋다" "오랜만에 보니 반갑네" "다시 없을 분위기와 미모, 연기력" "예쁘다. 54세 누가 믿을까" "여전히 아름답다" "복귀해줬으면" 등의 댓글을 남겼다.

다만 일부 누리꾼은 달라진 모습을 지적하며 "이제 평범한 아줌마 같다" "너무 변해서 못 알아봤다" "세월에 많이 편안해졌네" "지금 활동 중인 동시대 여배우들과는 전혀 다르다" "세월 앞에 장사 없구나" "눈썹 관리는 왜 안 하나" 등의 반응을 보였다.

한 누리꾼은 최근 심은하를 직접 봤다는 목격담을 전하기도 했다. 그는 "얼마 전에 실물로 봤는데 전혀 살찌지 않았다. 진짜 저 사진은 고개 들고 아래쪽으로 해서 그렇게 보이는 것일 뿐 작고 아담하고 예뻤다"고 주장했다.

1972년생인 심은하는 1993년 MBC 22기 공채 탤런트로 데뷔해 드라마 '마지막 승부'를 통해 스타덤에 올랐다. 이후 드라마 'M' '백야 3.98' '청춘의 덫'과 영화 '8월의 크리스마스' '미술관 옆 동물원' 등에 출연해 90년대 대표 톱스타로 큰 사랑을 받았다.

심은하는 2000년 출연한 영화 '인터뷰'를 끝으로 2001년 연예계를 은퇴했다. 이후 2005년 지상욱 전 국회의원과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 남편의 선거 동반 유세에 함께하며 얼굴을 보이기도 했으나 육아와 내조에만 전념해왔다. 2023년 22년 만에 연예계에 복귀한다는 루머가 퍼졌지만 심은하 측은 "사실무근"이라는 입장을 냈다.

서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



