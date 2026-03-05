인터배터리 2026 참가

고체 전해질·전고체용 양극·음극 소재

오창 R&D 미래 캠퍼스 청사진도 공개

에코프로 인터배터리2026 부스 조감도. 에코프로 AD 원본보기 아이콘

에코프로는 오는 11일부터 13일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 규모 배터리 전시회인 '인터배터리 2026'에 참가해 미래 전기차와 휴머노이드 로봇 시대를 이끌 하이니켈 중심의 삼원계 및 전고체 배터리 소재 라인업을 공개한다고 밝혔다.

에코프로는 이번 전시회에 '완벽한 연결, 이어지는 가치(Perfect Chain, Connected Value)'를 주제로 총 4개의 전시 존을 선보인다.

우선 주력 사업인 하이니켈 양극재를 비롯해 중저가 배터리 소재인 미드니켈 양극재, 나트륨이온(SIB) 양극재, 리튬망간리치(LMR) 양극재 등 다양한 라인업을 선보인다. 에너지저장장치(ESS) 시장에 대응할 LFP 양극소재도 공개한다.

이와 더불어 최근 휴머노이드 로봇용으로 주목받고 있는 전고체 배터리 소재도 공개할 계획이다. 2027년 양산을 목표로 개발중인 고체 전해질을 비롯해 전고체용 양극재, 리튬메탈 음극재 등 다양한 전고체 배터리 소재를 소개한다.

에코프로는 배터리 생애 주기 전반을 관리하고 사업화하는 배터리 자산관리 시장 진출 계획과 미래 첨단 소재 기술을 구현할 오창 R&D 미래캠퍼스(가칭) 로드맵도 공개할 예정이라고 밝혔다.

회사는 이번 전시회에서 인도네시아 니켈 제련 사업, 헝가리 공장 등 삼원계 양극재 경쟁력 확보를 위해 구축한 글로벌 공급망도 소개한다. 에코프로는 지난 4년간 약 8000억 원을 투자해 니켈 제련 사업에 진출하는 등 안정적인 공급망을 구축했다. 또 헝가리에 양극재 공장을 준공해 유럽 역내 규제에 대응할 수 있도록 했다.

에코프로 관계자는 "글로벌 넘버원 하이니켈 기술력을 바탕으로 휴머노이드 시대를 대비한 전고체 소재까지 풀라인업을 전시한다" 며 "높은 에너지 밀도와 출력을 구현하는데 적합한 삼원계 배터리 기술력을 더욱 고도화해 나갈 계획"이라고 말했다.

한편 이번 인터배터리 전시회에는 에코프로와 에코프로비엠의 잡페어 부스가 함께 설치된다. 에코프로 인사 담당자들이 구직자들을 대상으로 1대1 면담을 진행하며, 기업 설명 및 채용 상담을 병행할 예정이다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



