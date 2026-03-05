평균 예약률 80%, 싱가포르관광청 협업 여행상품도 선봬

신세계 센텀시티가 고품격 여행 플랫폼 비아신세계의 오프라인 상담 공간 '트래블 컨시어지' 오픈 100일을 맞아 다양한 이벤트를 진행한다.

지난해 11월 백화점 4층에 문을 연 트래블 컨시어지는 1대1 상담을 통해 예산 맞춤형 여행을 제안하며, 오픈 3개월이 채 되기 전 수백 건의 온라인 사전예약을 접수했다.

오픈 이후 80% 이상 예약률을 꾸준히 기록하고 있으며, 주말에는 100% 예약이 완료돼 대기까지 발생하고 있다.

센텀시티는 이러한 성과에 힘입어 다채로운 혜택을 준비했다.

먼저, 오는 6월 독일로 떠나 피아니스트 임윤찬의 리사이틀 공연을 만나볼 수 있는 5박 8일 여행을 센텀시티 고객들에게 먼저 공개한다.

김해-인천 또는 김포 항공편 지원 이벤트도 호응에 힘입어 3월 한 달간 연장된다.

아울러, 비아신세계 고객들에게 백화점 내 패션·뷰티·해외패션 등에서 사용한 구매 금액에 따라 7% 신백리워드를 주는 사은행사도 진행한다.

싱가포르관광청과 협업해 기획한 럭셔리 호텔 여행 상품도 3월 중 선보인다.

싱가포르는 비아신세계 론칭 이후 꾸준히 사랑받는 인기 여행지 중 하나다. 싱가포르 디즈니 크루즈 여행은 클릭 수 상위 5위권에 오르며 높은 관심을 끌었고, 그 결과 싱가포르관광청이 비아신세계와의 협업에 나선 배경이 됐다. 싱가포르관광청은 비아신세계를 통해 한국 관광객의 프리미엄 여행 수요를 공략하겠다는 전략이다.

이번 협업으로 선보이는 상품에는 풍성한 혜택이 함께한다. 도심 속의 거대한 식물원이자 세계 정상들이 묵었던 '샹그릴라 오차드', 4200점의 현대 미술이 전시된 '리츠칼튼' 등 싱가포르 럭셔리 호텔이 포함된 자유여행 상품 이용 시 여행객 1인당 원화 약 24만원 상당의 200싱가포르달러 바우처를 지급한다. 구매금액 100% VIP 실적 인정과 인천공항 왕복 쇼퍼서비스도 제공된다.(전 혜택 선착순 제공)

자세한 내용은 신세계백화점 앱을 통해 확인할 수 있다.

신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 "트래블 컨시어지를 통해 고품격 상담 서비스를 제공하며, 여행 계획을 짜는 일정마저 특별한 경험으로 만들고 있다"며 "싱가포르관광청과의 협업을 시작으로 글로벌 파트너십을 확대해 비아신세계만의 차별화된 여정을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.

