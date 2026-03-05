K-컬처 기반 혁신 기술 전시로 관람객 호평

AX·네트워크 등 실증 전시, 협업 수요 확대

는 지난 2일부터 스페인 바르셀로나에서 열린 'MWC26'을 성황리에 마무리했다고 5일 밝혔다.

KT 관계자들이 지난 2~5일 스페인 바르셀로나에서 열린 'MWC26'에서 기념 촬영을 하고 있다. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

KT에 따르면 '광화문광장'을 콘셉트로 세종대왕 동상 등 한국의 상징적 공간을 구현한 전시관은 한국적 정체성을 기술적으로 풀어냈다는 호평을 받았다. K-컬처 기반의 브랜드 스토리텔링은 인공지능 전환(AX)·네트워크 기술에 대한 이해도를 높이고, 단순 관람객을 실질적인 비즈니스 미팅으로 연결하는 촉매 역할을 했다는 분석이다.

'AX 영역'에서는 기업형 인공지능(AI) 운영체제 '에이전틱 패브릭'과 피지컬 AI 로봇 플랫폼 'K RaaS'를 선보였다. 국내외 기업들은 서비스형소프트웨어(SaaS) 형태 제공 여부, 다국어 지원 계획, 산업별 적용 사례 등을 문의하며 관심을 보였다. 공공·금융·제조 분야를 중심으로 실제 도입·운영 중인 AX 적용 사례도 함께 소개하며, 사업의 적용 가능성과 확장성을 직관적으로 전달했다.

네트워크 영역에서는 6G 시대의 비전과 AI·네트워크 결합 차세대 선행기술을 중심으로 글로벌 파트너들과 협업 방안을 논의했다. 지니 TV '뷰서치'와 'AI 보이스피싱 탐지서비스 2.0' 등 실생활 밀착형 AX 기술 역시 관람객의 이목을 끌었다.

이와 함께 전 세계 주요 기업을 대상으로 한 'VIP 투어 프로그램'과 '대한민국 AI 네트워크 얼라이언스(AINA)' 출범 행사는 이해관계자 간 협업 아젠다를 신속히 정렬하는 계기가 됐다고 KT는 강조했다.

윤태식 KT 브랜드전략실장(상무)은 "기술과 문화의 융합을 통해 KT만의 차별적인 브랜드 가치를 글로벌 시장에 확실히 각인시킨 전시였다"며 "이번 MWC26을 계기로 글로벌 기업과의 협업 기회를 확장하고, 한국형 AX·네트워크 역량을 중심으로 글로벌 고객의 비즈니스 혁신을 지원하겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



