[통합교육감] 김대중 26.1% '압도적 1위'…이정선과 13.4%P 차 '독주'

전남은 김대중 '몰표', 광주는 '혼전'…표심 뚜렷

정성홍 9.5%·김해룡 7.8% 추격…부동층 22% '막판 변수'

광주·전남 행정통합 논의가 급물살을 타는 가운데 '초대 전남광주특별시교육감' 적합도 조사에서 김대중 전남교육감이 선두를 굳건히 지키고 있는 것으로 나타났다.

특히 이번 조사에서는 김 교육감의 독주 속에 이정선 광주교육감이 추격하는 모양새를 보였으나, 시민사회 진영 후보들이 오차범위 내에서 촘촘한 순위 경쟁을 벌이며 3위권 그룹을 형성해 향후 단일화 여부가 선거 판도의 핵심 변수로 떠올랐다.

BBS광주불교방송과 프레시안 광주전남취재본부 등이 여론조사전문기관 ㈜알앤써치에 의뢰해 지난 25~26일 광주·전남 거주 만 18세 이상 남녀 1023명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 김대중 전남교육감은 26.1%의 지지율로 전체 1위를 차지했다.

이정선 광주교육감은 12.7%를 기록하며 2위에 올랐으나, 선두인 김 교육감과의 격차는 오차범위 밖인 13.4%포인트까지 벌어졌다. 현직 프리미엄과 조직력이 전남 지역을 중심으로 김 교육감에게 쏠리고 있다는 분석이다.

주목할 점은 현직 교육감의 뒤를 잇는 중위권 후보들의 각축전이다. 정성홍 광주전남시민연대 광주시교육감 추대후보가 9.5%, 김해룡 광주전남교육사회시민연대 민주교육감 추대후보가 7.8%를 차지했다. 강숙영 전 전남도교육청 장학관이 7.4%, 장관호 전 전교조 전남지부장이 7.2%로 그 뒤를 쫓았다.

이들 3~6위 후보군은 모두 7~9%대 박스권에 머물며 순위 다툼을 벌이고 있다. 범진보 진영 내부에서 특정 후보에게 압도적인 쏠림 현상이 나타나지 않은 만큼, 향후 '범여권 단일화'가 성사될 경우 이들의 표심이 어디로 향하느냐가 승패의 분수령이 될 전망이다.

기타 인물은 7.0%였으며, 관망세도 여전했다. '적합 후보 없음'(11.9%)과 '잘 모르겠다'(10.3%)를 합친 부동층은 22.2%에 달했다. 이는 선두와 2위 간 격차를 상회하는 수치로, 통합 이슈의 확산 속도에 따라 이들 부동층이 요동칠 가능성이 크다.

지역별 표심은 뚜렷하게 엇갈렸다. 전남에서는 김대중 교육감이 35.2%로 압도적 우위를 점한 반면, 이정선 교육감은 8.5%에 그쳤다. 광주에서는 이정선 교육감이 18.2%로 1위였으나, 김대중 교육감(14.2%)이 오차범위 내에서 접전을 벌이며 만만치 않은 경쟁력을 과시했다.

세대별로는 60대 이상 고령층에서 김대중 교육감 지지세가 뚜렷하지만, 18~20대 청년층에서는 부동층 비율이 상대적으로 높게 나타나 세대별 통합 교육감에 대한 관심도 차이를 드러냈다.

이번 조사는 앞서 실시된 목포MBC(2월 10~11일), 광주일보-리얼미터(1월 30~31일), 오마이뉴스-메타보이스(1월 16~17일) 여론조사 흐름과 궤를 같이한다. 4차례 조사 모두에서 김대중 교육감은 20%대 지지율로 선두를 유지하고 있다.

지역 교육계 관계자는 "초대 통합교육감 자리는 통합 광주·전남의 주도권을 상징하는 자리"라며 "현재는 김대중 교육감이 앞서가고 있지만, 중위권 후보들의 단일화와 20%가 넘는 부동층의 향방에 따라 선거 구도는 언제든 출렁일 수 있다"고 전망했다.

한편 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐으며, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 7.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

