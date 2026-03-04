◇ 3급 전보


▲ 통합공항미래도시본부장 소진호 ▲ 문화체육실장 황인채 ▲ 광주전남행정통합실무준비단장 전은옥


◇ 4급 전보


▲ 혁신평가담당관 김남희 ▲ 국제교류담당관 장안숙 ▲ 비서실장 임대진 ▲ 선임비서관 김현숙 ▲ 시민소통과장 김영규 ▲ 5·18민주과장 박용범 ▲ 5·18민주화운동50주년기획단장 여경희 ▲ AI반도체과장 조현호 ▲ 통합기획과장 정소라 ▲ 통합지원과장 김대중 ▲ 대외협력본부장 정전국 ▲ 미래도시기획단장 유충석 ▲ 군공항건설단장 김경수


호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
