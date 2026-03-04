[인사] 광주광역시
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
◇ 3급 전보
▲ 통합공항미래도시본부장 소진호 ▲ 문화체육실장 황인채 ▲ 광주전남행정통합실무준비단장 전은옥
◇ 4급 전보
꼭 봐야 할 주요 뉴스"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
AD
▲ 혁신평가담당관 김남희 ▲ 국제교류담당관 장안숙 ▲ 비서실장 임대진 ▲ 선임비서관 김현숙 ▲ 시민소통과장 김영규 ▲ 5·18민주과장 박용범 ▲ 5·18민주화운동50주년기획단장 여경희 ▲ AI반도체과장 조현호 ▲ 통합기획과장 정소라 ▲ 통합지원과장 김대중 ▲ 대외협력본부장 정전국 ▲ 미래도시기획단장 유충석 ▲ 군공항건설단장 김경수
Advertisement
호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement