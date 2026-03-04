계열별 S등급 6개 학과 선정

동아대학교(총장 이해우)는 학과평가에서 계열별 S등급을 받은 최우수학과 시상식을 개최했다고 4일 전했다.

동아대는 학과 간 자율경쟁 체제를 통해 대학 경쟁력을 강화하고, 대학기관평가인증과 글로컬대학사업, 대학혁신지원사업 등 외부 평가 및 교육사업과 연계한 체계적 성과 관리를 위해 매년 학과평가를 시행하고 있다.

지난 3일 승학캠퍼스 대학본부 대회의실에서 열린 2025년도 학과평가 최우수학과 시상식에서는 ▲미디어커뮤니케이션학과·관광경영학과(인문사회계열) ▲패션디자인학과·식품영양학과·건축공학과(자연공학계열) ▲산업디자인학과(예체능계열) 등 총 6개 학과가 상장과 인센티브를 받았다.

올해는 12개 우수학과를 포함해 총 9,750만원의 인센티브가 지급돼 교육여건 개선을 위한 재정적 지원이 이뤄질 예정이다.

Advertisement

AD

2025년도 학과평가는 '교육·교육성과', '연구·산학', '학과 운영' 등 3개 영역으로 나눠 진행됐다. 재학생 충원율과 취업률, 연구·산학업적평가, 학과 특화 실적 등 총 16개 지표를 계열 특성에 맞춰 차등 배점해 종합 평가했다.

최우수학과로 선정된 6개 학과는 전반적인 평가 지표에서 고른 성과를 보였으며, 특히 재학생 충원율과 취업률, 외국인 학생 유치, 학과 특화 실적 등에서 두드러진 경쟁력을 나타냈다.

동아대가 학과평가 최우수학과 시상식을 갖고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>